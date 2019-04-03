【麻疹爆發】瑪嘉烈染病放射師疑穿梭多層工作　病人：回家即沖涼

醫院管理局昨晚（2日）公布本港首宗醫護人員感染麻疹個案，一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師，確診感染麻疹，由於患者於潛伏期期間未曾前往機場，隨即令外界擔心出現社區爆發。 《香港01》記者今早曾到醫院視察，放射診斷科如常運作，但保安明顯加強。據在場人士所說，感染麻疹的23歲放射師於瑪嘉烈醫院H座放射診斷科任職，病毒潛伏期期間需到醫院各個樓層病房工作，現時能做的只有盡力做好防護措施。

▼麻疹防治懶人包▼

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昨晚醫管局公布的本港今年第40宗麻疹個案，是一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師，患者於潛伏期期間未曾前往機場，這個案亦是更是這波疫情中，首度有醫護人員感染麻疹。

記者今早曾到醫院視察，位於醫院H座的地下及放射診斷科如常運作，但保安方面明顯加強，同時有職員向病房助理等職員口頭通知，提醒要注意個人清潔，現場的醫院職員及大部分病人等均帶上口罩防疫。據知，最新公布的麻疹個案的23歲病人，主要留在瑪嘉烈醫院H座放射診部工作，但由於放射科需要與不同專科合作，因此他會到醫院各樓層為留院病人協助檢查，潛伏期期間或有機會將病毒傳開。

昨晚醫管局公布的本港今年第40宗麻疹個案，是一名在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師，患者於潛伏期期間未曾前往機場，這個案亦是更是首度有醫護人員感染麻疹。（鄧穎韜攝）

到放射診療部做x光檢查的退休護士陳女士表示，未收到有在場醫護人員染有麻診的消息，在場醫護人員未有就此通知她，但留意到樓層的保安工作明顯加強。

她坦言自己患有末期癌症，經常出入醫院，明白到現場病菌滿佈，也不會過於擔心：「個個有事都要入嚟醫病架，醫護人員都要做嘢啦，醫院不嬲多細菌，病人走來走去都傳染到其他人，都唔可以驚太多。」患病的她免疫力相對較低，記者提醒她要更加注意衛生，她説：「我轉頭都會去洗手先走啦。」

病人陳女士表示，醫院內一向滿佈細菌，因此未會過於擔心。(梁煥敏攝)

同樣到放射診療部做檢查的廖小姐説，昨晚於新聞報道中得知有醫護人員「中招」後，曾對到瑪嘉烈求診有所猶豫，但最後決定戴好口罩等防護裝備到來，慨嘆不能過於擔心：「我一陣返到屋企會即刻換晒啲衫，始終屋企有小朋友。」

她又説，作為香港人，查看過「針卡」得知已注射足夠的麻疹疫苗：「但係而家打過兩支都會中招，根本就唔驚得咁多。」只好於離開醫院前消毒雙手，盡量做好防疫措施。

廖女士説早已接種麻疹疫苗，但由於家中有年幼子女，故有所擔心。（鄧穎韜攝）

至於另一位求診者黃女士，從記者口中才得知有職員感染麻疹，表現驚訝，坦言有點擔心傳染家人：「我以前聽過我媽媽講我得過麻疹，但老人家幾十歲我都唔肯定係唔係真。」

她説自己不太怕受感染，加上醫院本來就多病菌，根本避無可避，但只能加強防疫：「我一陣快啲返到屋企沖涼，換晒啲衫。」希望可減低影響家人的機會。至於於G座傳染病中心地下，保安職員向在場人士逐一查問證件，明顯較以往更加謹慎。