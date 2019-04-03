【麻疹爆發】瑪嘉烈放射師染麻疹　曾接觸「中招」40歲機場保安

本港繼續錄得多宗麻疹個案。醫院管理局昨日深夜（2日）公布一宗涉及瑪嘉烈醫院的麻疹個案，患者為23歲放射師，據了解患者在瑪嘉烈醫院H座放射診部工作。 醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會今日（3日）舉行會議，醫管局總感染控制主任賴偉文在會議後見記者表示，該名放射師曾4度到急症室，其間曾接觸一名其後確診麻疹的40歲男病人，翻查紀錄，該名男病人為機場保安。

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醫管局昨日公布感染麻疹的23歲放射師，醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏指，他們亦有追查該放射師在潛伏期曾接觸的病人，發現該名放射師在3月16日為一名40歲男病人照X光，該名男病人其後確診麻疹，但未確定是否為感染途徑。翻查資料顯示，該名男病人為機場保安，在機場1號客運大樓5樓工作，他並非在本地出生，且未曾接種麻疹疫苗。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏（左）及醫管局總感染控制主任賴偉文，交代瑪嘉烈醫院23歲放射師感染麻疹的詳情。（梁煥敏攝）

工作時曾接觸45名病人

23歲放射師在傳染期，即出疹前四天及後四天，因應他在出疹當日已即時入院。賴偉文指他在出疹前4天沒有到高風險病房工作，包括兒科及婦產科病房。而該四天中有兩天休假，另外兩天則曾到葵涌醫院X光部工作。他工作時曾接觸45名病人，當中僅6人為1967年後出生或未有接種兩劑疫苗，需要繼續跟進，6名病人當中，5人仍於葵涌醫院留院，1人曾於瑪嘉烈醫院留醫，現已出院。

另外，感染麻疹的放射師亦有接觸過6名醫院員工，包括兩名護士及4名文職，醫管局表示會繼續跟進情況。醫管局至今已為668名員工注射麻疹MMR疫苗，他又指會繼續為免疫力不足的同事抽血檢查抗體，若發現抗體不足會為他們補種疫苗。

香港公共醫療員工協會理事長楊二妹在瑪嘉烈醫院工作，她指醫院在昨日公布有員工患麻疹前，已陸續為不同部門的人補打麻疹疫苗，前日亦有高層巡視病房提醒醫護要注意麻疹疫情。她又指，醫院本身有傳染病中心，屬較高危的醫院，因此防疫措施一向做得很足，每間病房的門口均放有衞生車，放置完整的防疫裝備以應付不時之需。

病房收症已較以往嚴謹

香港醫療人員總工會副主席馮權國稱，他工作的大口環根德公爵夫人兒童醫院有向同事了解身體有無麻疹抗體，各部門有整理員工的健康紀錄，包括翻查各人入職時及之後的身體檢查紀錄，以及麻疹疫苗接種紀錄。馮又稱，病房收症時亦較以往嚴謹，會詢問病人有無發燒、最近有無外遊等資料。他透露醫院暫未要求員工上班前量體溫，又形容同事無特別擔心疫情，認為今次與大型流感相比「都無乜嘢」。