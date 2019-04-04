【麻疹爆發】何栢良預警麻疹風險短期內不會消失　或蔓延到社區

本港今年至今累計錄得43宗麻疹確診個案，當中21人為機場或航空公司員工。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）出席港台《千禧年代》電台節目時指，本港的麻疹風險在短時間內都不會消失，未來或會蔓延到社區，不排除外地員工或非於本地出生的港人群組，會有大規模爆發。 他又指，雖然不少香港人都曾接種疫苗，但在接種15年後，成年人的血抗體水平會以每年減少7%，若長期曝露在高病毒環境，身體抗體水平或未必可抵預病毒。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港的麻疹風險在短時間內都不會消失。（資料圖片）

麻疹風險或蔓延到社區

他指出，過去麻疹個案由機場蔓延至醫院，認為有關群組爆發的延伸，於未來兩星期仍會陸續有來，強調麻疹對孕婦、血癌患者等有致命風險。

他又認為，本港的麻疹風險在短時間內都不會消失，未來或會蔓延到社區。他說，雖然土生土長的香港人免疫水平逾98%，但本港不少人並非於本地出生，外地員工如菲傭及印傭等，更有約30萬至40萬人，故不排除會大規模爆發。

打針15年後 血抗體每年減7%

何指出，機場大部份員工即使有病徵都仍如常工作，故即使本港疫苗接種處於高水平，仍有不少人「中招」及傳播。他認為，政府在麻疹爆發初期措手不及，又說當初有機場員工染病、出現群組爆發時，首三至四日是非常關鍵，理應使用「疫苗環接種」方法，即不理會疫苗接種歷史、驗血結果，為員工再補打疫苗，以減少傳播機會。

他觸釋，雖然不少香港人都曾接種疫苗，但他說，在接種15年後，成年人即使有免疫力，但血抗體水平會以每年7%的降幅減少。因此，即使20至40歲的成年人曾接種2劑疫苗，但若長期曝露在高病毒環境，身體抗體水平或未必可抵禦病毒。

諷紙本針卡應入博物館

他又指，現時香港提倡智慧化城市，但至今仍使用紙本針卡，不少人或已遺失數十年前的針卡，令接種疫苗紀錄不齊全。相反，澳門已將市民的疫苗接種紀錄加入電子醫療紀錄，他們有需要時可查閱，何反問：「（針卡）係咪應該要入博物館？」