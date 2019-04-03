【麻疹爆發】澳門電子病歷可查50年打疫苗紀錄　港紙本針卡礙防疫

近日香港爆發多宗麻疹個案，當中更有患者已經接種兩劑麻疹疫苗仍然染病，衞生防護中心公布的不少個案均指，患者報稱接種過兩劑疫苗，但因患者未能提供針卡確認，所以接種紀錄不詳。 實際上，不少港人或已遺失數十年前的紙本針卡，令接種疫苗紀錄不齊全。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，同時為全港電子病歷督導委員會的成員，他過往曾提出疫苗紀錄電子化的重要性。他表示，澳門已因應情況經推出電子病歷，市民可申請帳號，查詢病歷，包括疫苗注射紀錄。

▼麻疹防治懶人包▼

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2016年推出「醫健通」 市民無法查接種紀錄

麻疹在本港爆發，但不少港人連自己有沒有打過、或打過幾多針麻疹疫苗亦不得而知，因為港人回家「翻箱倒籠」，亦未必能找出數十年前的紙本針卡。而實際上，現今社會實行電子化，疫苗注射紀錄電子化又是否可行？

本港在2016年已推出電子病歷「醫健通」，讓醫管局、衞生署，及其他獲授權的私營醫護機構，取覽及互通已參加醫健通的病人的病歷。但偏偏，市民仍未能透過「醫健通」查閱相關病歷及打針紀錄。

本港一直未有設立供市民查閱的電子病歷。（資料圖片）

澳門病歷電子化勝香港 會提示有需要市民打針

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，很多市民不知道是否已接種疫苗，問題在於紀錄，因為歷經數十年，大部份人難以尋回紙本針卡。而澳門政府卻早在一年前已引入大數據系統，讓病人的紀錄數據化，當中包括過往50年的疫苗接種紀錄。

該平台在約兩周前開放給澳門市民查詢，當澳門市民登記了「澳門公共服務一戶通」帳號後，可查看過往注射紀錄，更會提醒合資格市民注射今季流感疫苗。

何栢良指，澳門市民可在網上清楚知悉疫苗接種紀錄。（何栢良提供）

陳沛然：人的問題，非技術問題

立法會議員郭家麒亦認同，本港衞生署應盡快把紙本針卡電子化，他強調技術上的困難不大，他又指病毒有機會捲土重來，指若部份人根本不知道自己是否已接種疫苗，有機會令病情惡化，敦促政府盡快把針卡及病歷電子化，並讓病人查看。

本港醫療紀錄不完善是「人的問題，非技術問題」，立法會議員陳沛然坦言，香港較澳門落後，與本港人口較多無關，只是由於衞生署遲遲未有行動。他表示本港已設有醫健通，衞生署可把相關紀錄放到醫健通上，惟衞生署一直未有把數據全面電腦化。陳沛然更指，現時仍有診所拒絕電子化，猶如停留在20年前。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，澳門設電子病歷，病人可從手機app 查看50年疫苗紀錄。（資料圖片／余俊亮攝）

另一方面，對於醫管局昨日公布有醫院放射師感染麻疹，何栢良表示，本港出現的零星麻疹個案是因為患者在出現病徵前3至4天仍然工作，若工作期間沒有配戴口罩，有機會出現零星傳播個案。為堵塞漏洞，不論病人或機場工作人員，一旦出現呼吸道病徵，即使病徵輕微亦需盡快配戴口罩避免傳染他人，或甚中斷傳播風險。