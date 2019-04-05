【Chemfun・二】實地考察派對探討空間　學者：緩害非「鼓吹」

Chemfun，即使用消遣性毒品後進行性行為，香港大學社會學系博士劉凱亮（Sky）曾實地考察chemfun派對，深入訪問30名參與者，並於2014年發表全港首份研究chemfun的論文。他認為，香港的同志需要空間，而過去十年chemfun成為了同志的空間。他直指「冰會溶咗你個腦」等恐嚇式口號，無法令參與chemfun的人數減少，正研究如何緩解和減少參與者的傷害。他認為討論該議題時，不要用「死gay佬、濫交、HIV、毒癮」等負面標籤和枯燥表面的眼光去看。 系列之二

香港大學社會學系博士劉凱亮（Sky）曾實地考察chemfun派對，深入訪問30名參與者，並於2014年發表全港首份研究chemfun的論文。（余俊亮攝）

Chemfun系列報道：

（一）性、冰毒、愛滋病交織 過來人冀走出負面標籤

（二）實地考察派對探討空間 學者：冀緩解傷害非「鼓吹」

（三）小童群益會推支援服務 讓求助者不再孤單

2009年後冰毒流行

Chemfun一詞其實是香港獨有，外國多數用chemsex。劉凱亮說，香港用「chemfun」一詞最準確，「chem是『chemicals』，即精神科藥物或毒品，但『毒品』（drug）一詞很敏感，大家都想迴避。另一部分是『sex』（性），歐美用『chemsex』，好像這件事只與性有關。但性只是開始，並非結束，還有玩樂、聊天等等。」

使用消遣性毒品後進行性行為在同性或異性戀圈子中都會出現，但劉凱亮發現，冰毒成為chemfun使用的主要毒品可追溯至2009年，與當年警方大力打擊搖頭丸，以及手機交友程式的興起有關。「2009年是一個分水嶺，之前主要用搖頭丸（ecstasy）和K仔（氯胺酮），之後整個風氣變了，用冰和迷姦水。以前相對多是安全性行為，但用冰後，多數變成無套。」

劉凱亮分析，這與毒品的副作用有關，吸食冰毒會令男性難以勃起，以及要不斷追加。冰毒亦令吸食者的心理防線和底線愈來愈低，更願意嘗試平時不敢嘗試的事。

劉凱亮分析，以往chemfun不會公開說，現在卻有人在交友app要公開說不，證明他已經被問過，也證明chemfun愈來愈盛行。（羅國輝攝）

App普及 邀約更方便

手機交友應用程式愈來愈流行，則令邀約chemfun更方便。記者安裝相關程式後，便收到不少chemfun邀約，有人在個人檔案寫上「cf」、「ice」或雪花、雪糕圖案，亦有人開宗明義表明自己不參與chemfun。劉凱亮分析，以往chemfun不會公開說，現在卻有人要公開說不，證明他已經被問過，也證明chemfun愈來愈盛行。

劉凱亮接觸到的chemfun個案，有中產有基層，有專業人士、有學生，他們當中很多人並非社會眼光中的「典型吸毒者」，「很多人與你和我一樣，所謂有好職業，家人、朋友完全沒有問題，不是你空虛、你寂寞、你凍，才去chemfun。」

當然，chemfun帶來很多問題，有人身上生冰瘡、暴瘦；精神上出現幻覺、有被害妄想、抑鬱、記憶力衰退；有些人因此得到性病，包括感染HIV；亦有人社交生活受影響，與戀人、家人和朋友鬧翻；甚至有人因為財政壓力，變成兼職毒品拆家並被捕。

恐嚇式口號不湊效 要面對現實去控制

目前劉凱亮正進行第二階段的研究，希望探討如何幫助緩解chemfun的傷害。「是否可以讓chemfun的人承受的風險降低，例如降低HIV感染風險，使用PrEP（預防藥物）或是其中一個方法。清楚告訴給他們，chemfun有什麼風險，讓他們就算玩，上癮程度亦不會那麼高，不會用針筒注射等更危險的方法，是否可行呢？」

劉凱亮坦言，「緩害」的概念在香港屬於政治不正確、是離經叛道，因為社會傳統認為，這種說法等同「鼓吹」吸毒。不過，他認為繼續用「冰會融咗你個腦」、「take嘢衰硬」等恐嚇式口號，無法令參與chemfun的人數減少，不斷呼籲別人使用安全套也不見效果。「其實美沙酮亦是緩害的一種，但美沙酮是針對海洛英，不可能把美沙酮給chemfun的同志，都『不對嘴』。」他直言要面對現實：「一個重要的訊息就是控制，只說『你不要玩』、『你這班人不行』，是沒有人聽你講，有時要現實一點，就是講十萬次叫人不要試但仍然玩，是否要轉一個策略，讓人知道原來是要控制。」

他建議，愛滋病治療、戒毒和協助性小眾的機構可以聯合做支援服務，他又希望社會討論chemfun議題時，不要用枯燥、表面的眼光去看，「chemfun不是一句死gay佬、濫交、HIV、毒癮就完，當中的喜怒哀樂得與失，都可以討論。」

劉凱亮覺得研究Chemfun的意義，是了解同志文化，知道有人需要幫忙，思考應該如何去做。（余俊亮攝）

上文節錄自2019年4月1日出版第156期《香港01周報》文章〈性、冰毒、愛滋病交織 Chemfun風險惹關注 學者籲增支援〉。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。