【Chemfun・三】小童群益會推支援服務　讓求助者不再孤單

Chemfun是一個牽涉同性戀、毒品甚至愛滋病的議題，志願機構小童群益會、香港基督教服務處等，近年亦推出針對chemfun的輔導。小童群益會2016年開始推出「Chem Sex Support」支援服務協助chemfun求助者。小童群益會性向無限計劃主任周峻任表示，希望同性戀者可以在chemfun網絡之外，認識朋友及找到自己的方向。 系列之三

小童群益會性向無限計劃主任周峻任表示，希望同性戀者可以在chemfun網絡之外，認識朋友及找到自己的方向。（吳鍾坤攝）

Chemfun系列報道：

（一）性、冰毒、愛滋病交織 過來人冀走出負面標籤

（二）實地考察派對探討空間 學者：冀緩解傷害非「鼓吹」

（三）小童群益會推支援服務 讓求助者不再孤單

可轉介戒毒、精神科醫生

周峻任說，近年關於chemfun的求助愈來愈多，「我們看到，chemfun受歡迎，很大的原因是同志朋友成長時很孤單和面對很大壓力，在chemfun，他們可能有一刻滿足到某些需要，但之後要背負一個很大的代價。」

小童群益會的「Chem Sex Support」支援服務，除了可以轉介戒毒服務、精神科醫生等，還希望幫求助者建立健康的同志網絡，毋須再以chemfun來得到滿足。「來我們這裏的朋友，其中一個很重要的目的是尋找同路人，希望知道自己並非一個人，不是孤單面對。」

禁毒基金贊助小童群益會推出《協助Chemsex同志求助者專業手冊》；亦參考台灣相關緩害指引，推出《我要戒ChemFun，遠離CF實用手冊》，幫助香港有需要的人。（吳鍾坤攝）

乖乖仔身陷多重污名

一個20多歲年輕人的故事讓周峻任印象最深，「他接觸chemfun已經三四年，想控制，但癮一來，就好似『跳掣』，控制不到自己。他找到我們時，已經感染了HIV，他覺得有多重污名疊在自己身上。」

「本來是父母心中的乖乖仔，因為同志的身份在家中被孤立，然後濫藥、感染HIV，令他承受更大壓力。我們可以幫助他的，是讓他接觸到很多不同的朋友，包括HIV感染者，慢慢讓他接受自己的性取向，以及感染了HIV的事實。現時他已經能找到人分享自己心中想說的事，找到自己的方向。」

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面對身份認同時 有正確資訊

周峻任說，現時很多同志服務，包括HIV支援和戒毒，都是補救服務，「若要真的降低濫藥，不是要等吸毒後戒毒。更好的是讓同志面對身份認同、工作壓力時，有社工、老師能與他傾談，不讓他們覺得孤單並選擇其他方法逃避。」他指出，性傾向在不少地方依然是禁忌，「特別是在學校中，不容易拿出來用平常心、正面地談，但年輕人需要有開放的環境和空間，接觸性傾向的資訊。」

禁毒基金贊助小童群益會推出《協助Chemsex同志求助者專業手冊》；亦參考台灣相關緩害指引，推出《我要戒ChemFun，遠離CF實用手冊》，幫助香港有需要的人。

Chemfun包含同性戀、毒品甚至愛滋病等議題，周峻任說，不少個案因為這三個議題承受更多污名，陷入吸毒的惡性循環。他不希望傳媒在報道此類議題時，把愛滋病與絕症、恐慌、濫交、淫亂劃上等號，因為疾病本身與性取向無關。他更希望帶出一個訊息，「濫藥的相反不是戒毒，是聯繫。希望同志朋友可以與其他人有健康聯繫，受家人和社會接納。」

上文節錄自2019年4月1日出版第156期《香港01周報》文章〈性、冰毒、愛滋病交織 Chemfun風險惹關注 學者籲增支援〉。

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