衞生署衞生防護中心會定期公布全港愛滋病的感染情況，早前中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉指，本港16.2%的男男性接觸者會在使用消遣性毒品後進行性行為，即俗稱的「chemfun」，他認為這是其中一項令愛滋病感染率上升的重要因素。 Chemfun議題涉及性傾向、愛滋病、吸毒，研究這個議題的學者呼籲社會避免貼上負面標籤，而是支援他們脫離毒海。 系列之一

阿感十年前接觸chemfun，曾經沉迷。（盧翊銘攝）

Chemfun系列報道：

（一）性、冰毒、愛滋病交織 過來人冀走出負面標籤

（二）實地考察派對探討空間 學者：冀緩解傷害非「鼓吹」

（三）小童群益會推支援服務 讓求助者不再孤單

「Chemfun」，外國多數用「chemsex」一詞，即「chemical（化學）」加「sex（性行為）」，常用的毒品或興奮劑包括冰毒（甲基安非他命，Methamphetamine）、迷姦水（GHB）和芳香劑（Poppers）。打開同志交友手機應用程式，不難遇到邀約chemfun的人。

衞生署隔年進行「愛滋病預防項目指標調查（HARiS）」和「香港男男性接觸者愛滋病風險及流行情況調查（PRiSM）」，前者是場所調查，後者為網上調查，最近一次發布的年份為2016及2017年。兩項調查連續多年都有「chemfun」的情況，但沒有具體區分涉及的不同毒品數字。

《香港01》向衞生署索取兩項調查中關於冰毒的具體數據。據2017年PRiSM調查，4,133名男男性接觸者中，227人使用過冰毒，佔5.5%；使用迷姦水的人數為201人，佔4.9%；愛滋病病毒測試呈陽性的個案中，使用冰毒的比例為35.4%；使用「冰」或「迷姦水」的個案中，持續使用安全套的比例為15%；使用「冰」或「迷姦水」及並非愛滋病病毒感染者的個案中，曾使用或正在使用預防愛滋病藥物（PrEP）的比例為19%。

今年30多歲的阿感（化名）約在2009年接觸chemfun，自此開始吸食冰毒，並感染了愛滋病病毒（HIV），經歷過掙扎和迷惘。接受治療後，如今他體內的HIV病毒指數達「不能偵測等於感染風險可忽略」（U=U）水平，生活與一般人無異，但他與chemfun的故事，並非上述一堆冷冰冰的數字可以描述。

「我知道冰毒是毒品，以為和搖頭丸差不多，但我高估了自己的能力，冰毒的依賴程度比搖頭丸高得多。」阿感形容，吸食冰毒後更有自信，「好似『充咗電』，找到一個頗有自信的自己，可以沉溺在自己的世界。」

以往阿感與其他男性性伴發生性行為，都有使用安全套，但接觸使用冰毒的chemfun後就不再使用，「用冰會不停『追』，和以前接觸的其他毒品最大分別是不用安全套。可能是冰毒令慾望高漲，會更願意探索平時不敢嘗試的東西，例如無套性行為。」

打開交友app，有不少個人檔案表明邀約chemfun。（羅國輝攝）

阿感接觸冰毒的這十年，冰毒在香港愈來愈流行。綜合香港警方和海關數據，2014至2018年，平均每年檢獲逾340公斤冰毒，而2009至2013年年均只檢獲77公斤。

冰毒價格便宜，海關數據指，本港冰毒的零售價約每克550元，比海洛英低四成。不過，阿感認為，冰毒之所以在香港流行，除了便宜，更因為容易買。他形容，買冰毒就像快餐店送外賣，「打開手機App，很容易接觸到chemfun的人，問一問就能找到一兩個拆家的電話」。

接觸冰毒後半年，阿感確診感染HIV，「當時知道有風險，也以為自己很樂於接受後果，但最終確診後，心情完全不是想像中的那樣，我高估了自己的承受能力。」

冰毒價格低，亦容易購買，成為近年香港流行的毒品。（設計圖片 / 羅國輝攝）

阿感還清楚記得，確診時診所的場景和對話，「我在社會衞生科驗到感染HIV，需要見護士長，接受『所謂的輔導』後才能離開。那個護士戴着金絲眼鏡，我很記得，她對我說我只有十年命。我當時目瞪口呆問『只有十年命？』她回答『是啊，你覺得還不夠？』」

他迷失了，「我也覺得自己快要死了，看到黑箱車在面前經過，彷彿見到自己的照片在上面。」那一刻，阿感並不憂慮世界末日，反覺得要在末日來臨前更加放縱：「反正只有十年命，不如玩盡一點，反正都沒有未來，反正都要面對死亡，我的猶豫在哪裏呢？」

確診後兩年，阿感沒有覆診、沒有食藥，冰毒的副作用愈來愈大。他總是很累、集中不到精神，雖然未嚴重到如電視廣告描述那樣「冰會溶咗你個腦」，但也出現很多幻覺和幻聽，有一次更危坐天台。

膽戰心驚的經歷讓阿感終於尋求協助，但所求非人。「我跟電視指引打熱線186186，轉介到當區一間戒毒機構，社工顯然不了解男同志圈內文化，劈頭第一句就問我『可否變直』。是否你覺得同性戀是不正常？第一句話就想改變我的性取向的人，可以多用心理解我的處境呢？」結果，他去了一次戒毒中心後，就沒有繼續接受輔導，只是靠自己意志減少使用冰毒。

Chemfun用到的「冰壺」，與水煙壺差不多。（設計圖片 / 羅國輝攝）

跨過心理關口才承認感染愛滋

後來阿感開始接受HIV治療，「看到自己的病毒指數上升，不能再騙自己，自以為是不會發病的個案。食抗病毒藥很簡單，但要跨過很大心理關口。我常常問自己，為何承認自己感染HIV很難，但無人覺得傷風感冒、高血壓、心臟病、肝炎很難呢？」

他對HIV了解更深後，知道自己不會只剩下十年壽命，每日吃一粒藥已可以控制病毒，生活與一般人無異。他體內病毒指數現已達到不被檢測水平，「即『U=U』，這個情況下，我就算與非感染者發生不安全性行為，對方都不會被感染HIV。」

當日「金絲眼鏡護士」給出的「十年大限」已過，但阿感形容，那番話仍在他腦海揮之不去，「那個人的樣子、說話的語氣，我依然記得，到今日我也抹不掉這個陰影。為何她沒有告訴我正確的醫學數據，反而像是怕我死不掉，一沉百踩呢？」

在今時今日的香港社會，依然有人以為共用碗筷、日常社交會傳染HIV，有傳媒依然會用未經求證的外傭驗出感染HIV的網上流言做新聞，與感染者交往被標籤成「冒着生命危險」，用上「恐慌」、「絕症」等標題。

同性戀、愛滋病、吸毒，阿感覺得這些都是今日香港社會的負面標籤，「不論我玩不玩chemfun，同志在社會中都有這麼多負面標籤。愛滋病本身就是一種長期疾病，但總會有人說這是上帝懲罰同性戀，這有什麼意義呢？應該去問人們用藥用毒品背後的原因，而非不斷恐嚇。」

阿感（背向鏡頭者）是記者接觸到唯一一名願意接受拍攝訪問的chemfun參與者。（盧翊銘攝）

不能自拔者勸誡友人勿嘗試

阿文（化名）是記者接觸到的另一個chemfun參與者。他20多歲，獨居，不願意接受任何形式的攝影訪問。他描述，最初接觸chemfun只是好奇，從未想過會上癮，但嘗試後卻一直沉迷下去，不能自拔。

他說自己一直都隱藏得很好，外人無法得知他有用冰毒的習慣，直至有一次，媽媽到他家中打掃，無意中發現吸食冰毒的工具，捅破了秘密。媽媽傷心痛哭，但阿文表面上答應戒毒，卻依舊偷偷吸食，更曾經試過突然抽搐暈倒，幸好朋友發現，及時送院。

阿文無法走出對冰毒的沉迷，但他說每遇到朋友，總會告誡他們不要嘗試，「有時朋友在我家，我會在清醒的時候對他說，無論我之後如何邀請，都千萬不要碰，因為我已經無藥可救了。」

衞生署衞生防護中心會2月公布2018年全港愛滋病的感染情況，顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉指，「chemfun」是其中一項令愛滋病感染率上升的重要因素。（資料圖片 / 麥凱茵攝）

上文節錄自2019年4月1日出版第156期《香港01周報》文章〈性、冰毒、愛滋病交織 Chemfun風險惹關注 學者籲增支援〉。

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