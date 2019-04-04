【派錢4000蚊】4月9日開始派錢入銀行戶口　年底前處理所有申請

政府發言人今（4日）宣布，截至4月3日為止，職津處共收到約260萬份申請，目前已向約150萬申請人發出申請確認通知。 發言人又指，將於下周二（4月9日）開始陸續批准申請及發放款額，目標是於年底前處理所有申請。

截至4月3日為止，職津處共收到約260萬份申請，並已向約150萬申請人發出申請確認通知。（資料圖片/李家偉攝）

政府今日（4日）宣布，截至4月3日為止，職津處共收到約260萬份申請，已向約150萬申請人發出申請確認通知；職津處亦會盡快發出餘下的申請確認通知，目標是在5月的第三個星期發出所有的申請確認通知。

政府發言人又表示，如申請人在五月底仍未收到申請確認通知，應於6月30日或之前，致電熱線3897 1088，或經電郵（careandshare@wfsfaa.gov.hk）向職津處查詢；若職津處確定沒有收到個別人士提交的申請，屆時會讓他們補交申請。

而針對已提交並發出確認通知的申請，職津處表示會於下周二（4月9日）開始陸續批准申請及發放款額，目標是於年底前處理所有申請；發言人稱昨有關款額會透過銀行自動轉帳直接存入銀行帳戶，或透過特設派遞服務把現金支票派遞給申請者。