【派錢4000蚊】已收140萬申請表　投表者還有一件事要留意…

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」於2月1日開始收表，迄今已收到超約140萬份申請表格，在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處或在職家庭津貼辦事處在收妥表格後，會向申請人發放流動電話訊息確認收妥表格，如申請人並未提供流動電話號碼，職津處會以郵寄方式向申請人發出申請確認通知。 對於立法會議員張超雄去信財經事務及庫務局，要求政府延長關愛共享計劃的申請限期，局方回覆表明，計劃的申請期長達3個月，有意申請的人士應有足夠時間提交申請，如個別人士有任何困難和問題，可聯絡職津處以便協助跟進。

政府派錢4,000元的「關愛共享計劃」申請表派發初期，曾發生一表難求的情景。。（資料圖片／李家偉攝）

財經事務及庫務局回覆《香港01》查詢時表示，截至3月7日為止，職津處共收到約140萬份申請表格，當中約一半是經各投遞箱收回。目前市民除了可於原先31個地點投遞表格外，亦可於全港民政諮詢中心、房屋署屋邨辦事處等263個地方新設置的投遞箱交表，截止時間為4月30日。

市民投表後，不代表就可安枕無憂，還有一件事需注意。事關在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處或在職家庭津貼辦事處在收妥表格後，會向申請人發放流動電話訊息確認收妥表格，如申請人並未提供流動電話號碼，職津處會以郵寄方式向申請人發出申請確認通知；如投表者沒有收到有關通知，即代表可能投表過程出錯，當局尚未收到有關申請表。

財政司司長陳茂波在2018至19年度財政預算案中，宣布推出「關愛共享計劃」，向合資格市民派發4000元，惟計劃推出以來，問題多多，惹來各方抨擊。首先，是派錢金額計算方法繁複，其次是表格申請程序亦相當繁複，不少市民炮轟提供住址證明的要求擾民，求助熱線亦長期「打爆機」。

到了1月21日，申請表開始派發，又鬧出各區一表難求的情景，令市民大感不滿。政府隨後推出4招補鑊，包括毋須住址證明、郵資不足獲寬鬆處理、額外加印100萬份中文版申請表格，以及增設24小時的服務熱線至34條。