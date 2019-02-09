【派錢4000蚊】老點街坊到社區會堂交表？　民主黨林紹輝：已更正

向合資格市民派發4000元的「關愛共享計劃」，於本月1日開始接受申請，全港民政諮詢中心、房屋署屋邨辦事處等263個地方都設有投遞箱收表。不少區議員亦協助及收集市民的申請表格，代為繳交。 惟有葵青區市民向該區民建聯社區主任張燁媚表示，民主黨石籬北選區議員林紹輝曾着市民將申請表格交到石籬社區會堂，但該會堂並非收集地點，認為是「老點班街坊」。林紹輝回覆《香港01》查詢時承認此事，但強調是誤以為石籬社區會堂是收集地點之一，並已經在2月1日起以多種方式通知居民，屋邨辦事處才是收集地點。

石籬社區會堂貼出紅字告示，提醒居民並非收集4000元關愛共享計劃申請表格的地點。（相片由張燁媚提供）

據了解，現時石籬社區會堂已在接待處貼上寫有「會堂不會收四千蚊的表，請交去屋邨辦事處」的紙張。

張燁媚表示，在本月1日起陸續收到頗多居民投訴，指在上月30日收到來自林紹輝辦事處的WhatsApp 訊息，內容是關於「關愛共享計劃4000元 政府最新安排」，又聽到林紹輝以大聲公等方式宣傳，指可將申請表格交去石籬社區會堂的投遞箱。

惟該會堂並非收集地點，當居民詢問會堂職員時，才發現不能在會堂交表，她認為林紹輝是「老點班街坊」，又令會堂職員被責罵。她續指，有居住在私樓的街坊表示，原以為社區會堂可以交表，但現需要到屋邨辦事處遞交表格，感到很不方便。

林紹輝被指誤導市民到石籬社區會堂遞交派發4000元的關愛共享計劃。（相片由張燁媚提供）