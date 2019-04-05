【麻疹爆發】再有瑪嘉烈醫護中招　屬病房女護　共54宗創11年新高

本港麻疹宗數繼續增加，今天新增4宗個案，當中一人為20歲女護士，她為瑪嘉烈醫院內科任職，在 F6 內科病房工作。醫管局表示，她工作的病房，早前曾接收過一名於機場工作的46歲女病人，記者翻查紀錄發現，該名46歲女病人，是行李處理員，在機場1號客運大樓5樓工作。 另外，一名新染病患者為20歲女子，在機場1號客運大樓5樓任職行李服務主任；第三名患者是36歲男子，是康泰旅行社職員，曾到土耳其和突尼斯；第四名患者為14個月大男嬰。 現時本港麻疹宗數已累積有54宗，創下11年新高，當中有2人更是醫護人員，均在瑪嘉烈醫院工作，包括一名為放射師及今日公布的女護士。

今天新增4宗個案，當中一人為20歲女護士，她為瑪嘉烈醫院內科任職，在 F6 內科病房工作。 ﹙圖片只為示意圖） ﹙資料圖片／余俊亮攝）

衞生署公布，該名20歲香港女護士，非在港出生，過往健康良好，於3月31日開始發燒，4月1日到天水圍俊宏軒商場卓衡醫務中心求醫。她於4月3日開始出疹，翌日到天水圍醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，仍然留院，情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊，家居接觸者為父母及姐姐。衞生防護中心會與醫院管理局緊密合作，以調查感染源頭及追蹤篩查曾與患者接觸的人士。

瑪嘉烈醫院染麻疹護士在F6內科病房工作。（衞生署資料）

護士曾注射兩針疫苗 工作病房曾接收於機場工作的46歲女病人

醫管局表示，該女護士曾注射兩劑麻疹，最近沒有外遊紀錄或到訪香港國際機場。她出現發燒後，在4月1日及2日告病假。不過，根據衞生署針布的資料，她在4月1日下午2時至2時30分，曾在F6內科病房出現。醫管局稱，該護士平日有穿着適當裝備，視乎病人是否高風險病人，而她工作的F6內科病房，早前曾接收過一名於機場工作的46歲女病人，該名女病人在自行出院後出現紅疹再次求診，其後確疹感染麻疹。記者翻查紀錄發現，該名46歲女病人，是行李處理員，在機場1號客運大樓5樓工作，在3月13日開始發燒，3月17日到瑪嘉烈醫院就診並入院接受治療，至3月19日開始出疹。

醫管局並稱，瑪嘉烈醫院已加強執行各項感染控制措施，包括加強有關病房的清潔及消毒、加強抽風系統、提醒職員及探訪人士嚴格執行佩戴口罩和清潔雙手等感染控制措施。瑪嘉烈醫院會按既定程序密切監察曾與該名員工在工作場所有密切接觸的員工及病人，並為有需要員工及病人抽血，以確定其麻疹免疫力。

第二名患者是一名20歲香港女子，在機場1號客運大樓5樓任職行李服務主任。 ﹙資料圖片／張浩維攝）

新增一名染病機場人員是20歲行李服務主任（衞生署資料）

機場行李服務主任中招

此外，衞生署衞生防護中心公布，今日截至下午4時，再多一名機場人員中招。令機場人員、航空公司工作的染病總人數增至24人。該名20歲香港女子是機場客運大樓五樓工作的行李服務主任，過往健康良好，於4月2日開始發燒，於4月3日開始出疹。她於4月3日到基督教聯合醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時仍然留院，情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊，家居接觸者為父、母、弟弟。

第三名患者是為一名36歲香港男子，他在康泰旅行社任職。 ﹙圖片地點並非患者工作之分店） ﹙資料圖片）

第三名患者是康泰旅行社職員。（衞生署資料）

康泰旅行社職員亦染麻疹 潛伏期內曾前往土耳其和突尼斯

第三宗新增個案是涉及一名36歲香港男子，是康泰旅行社職員，工作地點為大埔超級城的分店。他過往健康良好，於3月30日開始頭痛，於3月31日開始發燒，不過仍有上班。他在4月1日於沙田愉翠商場愉康醫務中心求診，翌日開始出疹，再往沙田置富第一城一樓新都醫務中心(沙田)求醫，並於4月3日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受治療。

男子的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，其仍留醫，情況穩定，麻疹疫苗接種史不詳。男子的家居接觸者為太太、4歲及7歲女兒。男子在潛伏期內曾前往土耳其﹙3月9日至16日﹚和突尼斯﹙3月22日至29日﹚，但病毒傳染期內則沒有外遊。衞生署並未公布，他是否以康泰員工身份前往土耳其和突尼斯。

+ 6 + 5 + 4

14個月大男嬰亦染病。（衞生署資料）

第四宗個案涉及一名14個月大香港男嬰，過往健康良好，他在3月29日曾到東涌文東路體育館及東薈城名店倉地下的茶木，男嬰在4月2日開始發燒、咳嗽和出疹，翌日被帶往北大嶼山醫院急症室就診，於4月4日轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，仍然留院，情況穩定。他報稱曾接種1劑麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。其家居接觸者為外祖父、外祖母及父母。

衞生署指，除涉及醫護人員的個案外，根據其他三名病人提供的資料，他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人。所有病人的相關家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生署在機場實施防控措施包括疫苗接種及驗血服務。接種站今日截至下午6時為21人接種麻疹疫苗，累計已為7,919人進行接種。而中心的熱線至今天下午5時，共接獲2 873個查詢。