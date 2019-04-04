【麻疹爆發】單日增7宗　一機場員工出疹前曾補打針　排隊或播毒

麻疹連環在港爆發，今天（4日）新增7宗麻疹個案，患者為5男2女，當中2人在機場工作，二人雖然已接種過2劑疫苗，並曾在機場補打疫苗，即二人分別接種過3劑疫苗，亦告「中招」。 當中一名23歲男子，為機場乘客服務主任，他在機場補打疫苗3天後出疹，換言之他在傳染期內曾在注射疫苗的百人隊伍輪候，未知會否在輪候期間傳染他人。 另外的5名非機場職員患者，包括11個月大男嬰、2歲女童、22歲男子、兩名31歲男子。 本港今年累積個案已達50宗，平2014年全年紀錄。而今天新增7宗個案，也是自3月1日以來，單日個案增加最多的一天。

今天(4日)新增7宗麻疹個案，患者為5男2女，當中2人在機場工作。 (資料圖片／張浩維攝）

新增個案中，有2人在機場工作，分別為23歲的男子，他在機場1號客運大樓5樓禁區任職乘客服務主任；另一人為24歲女子，她在機場1號客運大樓6樓任職行李服務主任。

傳染期間排隊打疫苗

23歲的男子在香港出生，4月1日出疹，曾接種3劑疫苗，第3劑於3月29日在機場麻疹疫苗接種站接種，亦即他在病毒傳染期內曾到訪疫苗接種站。他在潛伏期並無外遊，現時仍然住院。

24歲女子在香港出生，4月2日出疹，曾接種3劑疫苗，第3劑於3月23日在機場麻疹疫苗接種站接種。她在潛伏期曾到過台北，現時仍然住院。

以上兩名患者的補打疫苗時間距離發病出疹時間不足兩星期，即可能未能產生額外抗體。

相片為3月29日機場疫苗站的輪候情況，亦即23歲男機場乘客服務主任到訪疫苗站的同日，未知他會否在輪候期間傳染他人。 (資料圖片)

11個月大男嬰曾往深圳

另外，新增的個案中，有兩名嬰幼兒，包括一名2歲女童及11個月男嬰，二人均於香港出生。當中2歲女童曾接種一劑麻疹疫苗，她在3月31日開始出疹，現已出院；而11個月大男嬰，則因年齡不足，未曾接種疫苗，他在4月1日出疹，且在病毒潛伏期曾到訪深圳。

另外的三宗個案分別為一名31歲非本地出生男子，病毒潛伏期曾到訪深圳，他在3月30日開始出疹；另一名患者同為31歲的非本地出生男子，病毒潛伏期曾到訪越南，他在4月2日開始出疹。兩人的麻疹疫苗接種記錄不詳，現時仍然留院。

22歲香港男患者在病毒潛伏期曾到訪日本，他在4月1日開始出疹，並曾接種一劑麻疹疫苗，現時仍然留院。

+ 7 + 6 + 5

截至2019年4月4日，衞生署衞生防護中心共錄得50宗麻疹個案，影響共32男和18女，年齡介乎8個月至49歲。 50宗個案中，有23宗涉及在機場或國泰航空工作的職員，1宗涉及醫護人員。 50宗個案中，有4宗個案涉及兩個有流行病學關連的群組，分別影響一名11個月大女嬰和同住的親友（兩人於潛伏期內曾到訪內地），及一名於潛伏期內曾到訪泰國的8個月大男嬰和其父親。

醫管局發言人指，在4月1日至4月4日期間，共有1322名醫管局員工在八間員工診所及個別病房接受麻疹疫苗注射，預約及注射安排大致順利。