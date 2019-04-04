【麻疹爆發】22歲男子傳染期內曾乘坐噴射飛航、金光飛航往返港澳

社會新聞
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今天（4日）本港新增7宗麻疹個案，衞生署公布7名患者行蹤，其中一名22歲男患者在3月29日及30日期間曾乘坐噴射飛航及金光飛航往返香港及澳門，他於4月1日開始出疹，即他在病毒傳染期內曾前往澳門。

另外，一名染病的31歲男子及一名染病的2歲女童在病毒傳染期內曾到訪深圳。

一名22歲男患者在3月29日及30日期間曾乘坐噴射飛航及金光飛航往返香港及澳門，他於4月1日開始出疹，即他在病毒傳染期內曾前往澳門。（資料圖片）

衞生署指，22歲男患者過往健康良好，在3月29日下午約4時15分或4時30分，乘坐噴射飛航香港（上環）至澳門（外港）之航班，並於3月30日下午4時45分，乘坐金光飛航澳門氹仔客運碼頭至香港九龍中國客運碼頭（尖沙咀）之航班。

他於3月30日開始發燒，並於4月1日開始出疹，翌日先後到明愛醫院急症室和瑪嘉烈醫院急症室求醫，同日入住瑪嘉烈醫院接受治療，其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時仍然留院，情況穩定。他曾接種一劑麻疹疫苗，於潛伏期內曾前往日本，於病毒傳染期內曾前往澳門。

一名22歲男患者在3月29日及30日期間曾乘坐噴射飛航及金光飛航往返香港及澳門，他於4月1日開始出疹，即他在病毒傳染期內曾前往澳門。（資料圖片）

其中6名新增個案行蹤：

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