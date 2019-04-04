【麻疹爆發】 國泰放寬員工驗血及打針申請條件　獲許可者可驗血

4名國泰員工染上麻疹，令不少員工感到憂慮，國泰工會今天(4日)公布公司最新安排，稱除了沒有抗體的懷孕員工可在家工作外，抗體不足或獲醫生建議留家休息者，國泰都批准其在家休息至情況穩定為止。另外，國泰重申疫苗及血清試劑都不足，但現時放寬接受不符衞生署四大條件者申請，如有剩餘名額就可安排接種或驗血，並可透過員工的醫療保障為其付費。

國泰空中服務員工會副主席黎玉嬋指，懷孕員工如抗體不足或獲醫生建議留家休息者，國泰都批准其在家休息至情況穩定為止。(資料圖片)

國泰早前公布，容許未有抗體的懷孕員工在家工作，不過工會表示，有懷孕員工血清測試顯示為陽性，但其醫生仍勸她最好留在安全地方，「返國泰城仍不是合適做法，因無證據顯示有抗體就是100%安全。」

國泰空中服務員工會副主席黎玉嬋指，工會早前去信醫療部及行政總裁，國泰回覆工會稱，如懷孕員工抗體不足，或獲醫生建議留家休息，都可繼續留在家中，直至情況穩定為止。她表示，工會滿意答覆。

4名國泰員工染上麻疹，令不少員工感到憂慮，國泰工會今天(4日)公布公司最新安排。 （工會facebook圖片)

另外，國泰周一發通告，指只為符合衞生署四大準則的員工提供免費疫苗及驗血服務，工會批評公司無視同事有機會成為麻疹的傳播媒介，向國泰反映。國泰最新回覆，稱現時疫苗及血清試劑都不足，如日後數量充足時，會增加名額。現階段公司醫療部開放予不符衞生署四大條件者申請，如有剩餘名額，將安排員工按優先次序接受疫苗接種及血清測試。