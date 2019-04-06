【醫委會】前線醫生鄺葆賢：綑綁期有討論空間　應限制留公院工作

為解決公立醫院前線醫生人手短缺，醫院管理局早前希望透過增聘海外醫生紓緩問題，不過醫務委員會於周三（3日）全數否決了4個放寬海外醫生實習期的方案。 醫學會會長何仲平今日（6日）於商台節目上稱，認為四個方案相差無幾，坦言醫學會已盡力「拉票」，對結果感失望。為公立醫院醫生、前線醫生聯盟副主席鄺葆賢則反駁稱，4個方案實際上分別甚大，認為現時部分方案並未能確保海外醫生回港後留於公立醫院工作。她續稱，雖然樂見放寬實習期，但認為應限制海外醫生留在公立醫院工作。

鄺葆賢認為應該限制海外醫生留在公立醫院工作，以解決人手不足的問題。（資料圖片）

醫委會早前否決四個放寬海外醫生實習期的方案，當中方案一及三較為寬鬆，並沒有規定海外醫生考執業試後「綑綁三年」在公院工作；而方案四則被視為「最辣」的方案，海外專科醫生於考執業試後起計，需要於醫管局工作滿三年，才可免卻實習。

鄺葆賢​：唔可以借病人同醫生的壓力去暗渡陳倉

醫學會會長何仲平於商台節目上稱，認為4個方案相差無幾，指出投票前無預料過現時的結果，坦言感到失望。他指出，醫學會已於醫委會內有12票，已盡力為方案「拉票」。不過前線醫生聯盟副主席鄺葆賢認為，4個方案存有分別，認為執業試後的綑綁期長度仍存有討論空間「越長時間會較好...如果開鬆咗再收緊就好難。」她又認為需要同時限制海外專科醫生於醫管局工作，以解決現時前線醫生的壓力。她續稱，方案一及二難以說服醫生支持，因當中提及的醫管局、大學及衞生署的工作性質不同，「唔可以借病人同醫生的壓力去暗渡陳倉。」

醫委會業外委員林志釉促醫委會於下月8日再提投票。（資料圖片）

至於醫委會委員林志釉則稱，免卻實習期對專科醫生的吸引力不大，反而綑綁期成為他們負擔，而自己當時對部分方案投下反對票。不過他質疑投票制度存有漏洞，因4個方案不能並存，不過醫委會選擇就每個方案作出獨立議決，令一眾方案有機會同時被接納。他續稱若半年後再使用同一投票方法提交予醫委會作討論，相信同樣無結果。他建議應避免4選1，而應先將方案分為兩類，先投票決出其中一類，再選擇當中一個方案。他已去信醫委會，要求於下個月8日的例會上再作投票。