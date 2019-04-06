【醫委會】公院顧問醫生成立新組織　要求投反對票者公開解釋理據

醫務委員會周三（3日）否決了4個放寬海外醫生實習期的方案，醫學界、病人組織等都表示自己支持放寬，究竟反對票從何而來，引來一番熱議。 當各醫委會成員唇槍舌劍之際，一個新的醫生組織悄然誕生，由瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生擔任主席的「公立醫院顧問醫生協會」，周五（5日）發表聲明，批評醫委會的決定罔顧病人的福祉，無視公共醫療的需要，與業界普遍看法存在差異，並將醫生放在市民的對立面上。協會要求所有投下反對票的委員主動公開解釋理據，並促請醫委會重新審視決定。

「公立醫院顧問醫生協會」由瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生（右一）擔任主席。（資料圖片）

對未能通過放寬海外醫生來港執業 表示極度遺憾

公立醫院顧問醫生協會指，對醫委會未能通過放寬海外專科醫生實習期表示極度遺憾。協會指出，公立醫院服務水深火熱，臨床部門人手捉襟見肘，個別部門因為人手不足，服務面臨崩潰，而放寬海外專科醫生實習期，能吸引更多海外專科醫生回流，並在公立醫院服務。「雖然不是治本辧法，但不失為紓緩前線壓力的短期措施。」

協會批評，醫委會的決定，罔顧病人的福祉，無視公共醫療的需要，與業界普遍看法存在差異，並將醫生放在市民的對立面上。協會要求，投票反對的委員主動公開解釋理據，並促請醫委會重新審視決定，而下一次的投票能夠公開，讓市民及醫療界別知道個別委員的立場。

羅振邦表示，協會內部並無對醫委會表決的四個方案進行討論，不過就同意放寬實習期的大方向。（醫管局圖片）

大方向為同意放寬實習期

羅振邦表示，協會內部並無討論對四個方案的取態，不過就同意放寬實習期的大方向。他稱不知道醫管局代表贊成哪個方案，惟認為所有曾投下反對票者，都應公開解釋，「投得票應該講得出理據。」

羅振邦並指，3、4個月前開始組織及醞釀成立「公立醫院顧問醫生協會」，兩、三日前正式成立，會員均為任職醫院管理局的顧問醫生，會員人數約190人，創立宗旨為透過討論、協商及建議，改善本港的公共醫療服務。

顧問醫生有廿年經驗 意見值得參考

他解釋，顧問醫生在醫院中屬最高級別之員工，有近20年工作經驗，相信意見值得醫管局、政府及市民參考。他認為，香港公營及私營醫生都不足，公營面對的情況更加嚴峻，自己雖然作為顧問醫生，但亦接觸很多前線醫生，「完全明白他們的情況」，他希望通過放寬實習安排，可以吸引更多人回流到港工作，紓緩前線壓力，「多得一個得一個」。他並指，協會亦十分關心醫管局分配資源及人手的安排，包括開會文化等，將會就這些事項向醫管局提出建議。