【醫委會】公院顧問醫生成立新組織　要求投反對票者公開解釋理據

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

醫務委員會周三（3日）否決了4個放寬海外醫生實習期的方案，醫學界、病人組織等都表示自己支持放寬，究竟反對票從何而來，引來一番熱議。

當各醫委會成員唇槍舌劍之際，一個新的醫生組織悄然誕生，由瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生擔任主席的「公立醫院顧問醫生協會」，周五（5日）發表聲明，批評醫委會的決定罔顧病人的福祉，無視公共醫療的需要，與業界普遍看法存在差異，並將醫生放在市民的對立面上。協會要求所有投下反對票的委員主動公開解釋理據，並促請醫委會重新審視決定。

「公立醫院顧問醫生協會」由瑪嘉烈醫院現任副行政總監羅振邦醫生（右一）擔任主席。（資料圖片）

對未能通過放寬海外醫生來港執業　表示極度遺憾

公立醫院顧問醫生協會指，對醫委會未能通過放寬海外專科醫生實習期表示極度遺憾。協會指出，公立醫院服務水深火熱，臨床部門人手捉襟見肘，個別部門因為人手不足，服務面臨崩潰，而放寬海外專科醫生實習期，能吸引更多海外專科醫生回流，並在公立醫院服務。「雖然不是治本辧法，但不失為紓緩前線壓力的短期措施。」

協會批評，醫委會的決定，罔顧病人的福祉，無視公共醫療的需要，與業界普遍看法存在差異，並將醫生放在市民的對立面上。協會要求，投票反對的委員主動公開解釋理據，並促請醫委會重新審視決定，而下一次的投票能夠公開，讓市民及醫療界別知道個別委員的立場。

羅振邦表示，協會內部並無對醫委會表決的四個方案進行討論，不過就同意放寬實習期的大方向。（醫管局圖片）

大方向為同意放寬實習期

羅振邦表示，協會內部並無討論對四個方案的取態，不過就同意放寬實習期的大方向。他稱不知道醫管局代表贊成哪個方案，惟認為所有曾投下反對票者，都應公開解釋，「投得票應該講得出理據。」

羅振邦並指，3、4個月前開始組織及醞釀成立「公立醫院顧問醫生協會」，兩、三日前正式成立，會員均為任職醫院管理局的顧問醫生，會員人數約190人，創立宗旨為透過討論、協商及建議，改善本港的公共醫療服務。

顧問醫生有廿年經驗　意見值得參考

他解釋，顧問醫生在醫院中屬最高級別之員工，有近20年工作經驗，相信意見值得醫管局、政府及市民參考。他認為，香港公營及私營醫生都不足，公營面對的情況更加嚴峻，自己雖然作為顧問醫生，但亦接觸很多前線醫生，「完全明白他們的情況」，他希望通過放寬實習安排，可以吸引更多人回流到港工作，紓緩前線壓力，「多得一個得一個」。他並指，協會亦十分關心醫管局分配資源及人手的安排，包括開會文化等，將會就這些事項向醫管局提出建議。

公立醫院顧問醫生協會共有10名執委，包括：

主席：瑪嘉烈醫院副行政總監　羅振邦醫生

副主席：威爾斯親王醫院血液及血液腫瘤科　王紹明醫生

成員：

瑪嘉烈醫院病理學部部門主管　麥永禮醫生

屯門醫院老人科　梁景成醫生

東區尤德夫人那打素醫院神經外科　彭佳源醫生

瑪麗醫院精神科部門主管、兒童及青少年精神科主管　陳國齡醫生

仁濟醫院外科　張國輝醫生

威爾斯親王醫院內科及藥物治療學　陳俊文醫生

將軍澳醫院外科部門主管　袁家兒醫生

廣華醫院血管外科　王慧聰醫生

【醫委會】醫管局促盡快重啟選舉　無披露局方代表投票撐什麼方案
【醫委會】陳肇始稱與醫生業界有共識　遺憾未能免海外醫生實習　
【醫委會】公共醫生協會：海外醫生留公院愈長愈好　促重啟討論
醫委會否決放寬海外醫生實習　醫學會：十分遺憾　支持完全豁免
放寬海外醫生實習　醫委會主席暗指有人言行不一　團體：拿出證據
醫委會否決放寬海外醫生實習　政府︰遺憾及失望　續探討可行方案
醫委會否決放寬海外醫生實習　病人代表：投票結果誠實
醫委會否決放寬海外醫生實習安排　主席劉允怡：自己盡咗力
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。