帶領精神健康諮委會逾年　黃仁龍︰需加強及早識別有自殺傾向學童

前律政司司長黃仁龍現時擔任精神健康諮詢委員會主席，對於輪候公立醫院的精神科服務需要一兩年，他認為是難以接受，並不理想。他指委員會具鞭策作用，會督促部門已開展的項目進度。就青少年自殺問題，黃仁龍表示，與多位校長傾談過，有學生了結生命前無先兆，需加強及早識別這些無自殘表徵的青少年。他認為，現在的社會太強調競爭力，互相比較會對孩子造成很大傷害，提醒家長更重要是當子女受挫時，從旁幫助子女調整心態。

黃仁龍接受港台《鏗鏘說》訪問。（香港電台提供圖片）

精神健康諮詢委員會於2017年底成立，黃仁龍出任主席，任期兩年至今年11月30日。黃仁龍接受港台《鏗鏘說》訪問時，形容該委員會有鞭策作用，督促部門已開展的項目進度。他認為，在精神健康的政策起步晚，但感受到現時政府有用心去做。對於輪候公家的精神科門診服務須時一兩年，他直言是難以接受。該委員會將於今年內會進行普查，用數據作為實質證據來反映問題嚴重性，第一步是要大家關注，分析問題癥結，包括長遠的人手問題等。

就學童精神健康，黃仁龍跟多名校長傾談過，青少年在成長中迷失，若父母有精神障礙，或有家庭破碎問題的學生是比較高危，另外都有學生是無先兆地了結生命，他認為需要加強及早識別這些無自殘表徵的青少年。他認為，現在社會太強調競爭力，「有時候是會有危險。」認為父母要放下包袱同成見，在子女受挫時，從旁協助調整心態更為重要。

年輕時做義工 曾目睹有人吸毒暴斃

黃仁龍年輕時做過無家者義工，目睹青年及老人吸毒甚至注射毒品，有人滿手生瘡，有人甚至暴斃。在法庭任當值律師時，在兒童法院幫一位高買的小朋友求情，對方父親早逝、母親難獨力照顧、兄長已入男童院等，對方是受童黨煽惑去便利店盜竊。見到小朋友應付不到生活中的壓力，令他最「心悒」。

他分享，在做義工時，與有精神障礙的無家者溝通，起初會有隔膜，需要用「同理心」去打破。他曾經接觸一位露宿者一直對義工不理不睬，只知道對方喜歡「小明星」的粵曲，於是便以此打開話題，更成功幫到對方去醫院接受治療。

節目中黃仁龍以精神健康諮詢委員會主席身份受訪，並無談及司法和政治等其他內容。