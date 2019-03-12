學生健康服務出席率偏低　家教會主席：家長覺得計劃普通、唔着緊

申訴專員公署調查報告指出，衞生署轄下的「學生健康服務計劃」出席率偏低，平均只有六成半，中學生更只有五成，而家長陪同子女出席率亦低。 香港東區家長教師會聯會主席趙明表示，部分家長認為有關計劃只屬普通、簡單的健康檢查，「都唔着緊」，家長亦可能因未能請假而放棄讓子女單獨前往檢查。他批評計劃宣傳不足，未能讓家長了解其作用。

香港東區家長教師會聯會主席趙明（左）表示，部分家長認為有關計劃只屬普通、簡單的健康檢查，「都唔著緊」。（洪嘉徽攝）

都唔着緊，除非check(檢查)到有問題啦

趙明表示，部分家長認為有關計劃只屬普通的健康檢查，「都唔着緊，除非check(檢查)到有問題啦！」部分家長拒絕子女參加，因認為已有相熟的家庭醫生跟進。他並指，香港大多為雙職家長，需要請假才能陪同子女出席檢查，有一定難度，故家長出席率低，亦可能因家長未能陪同，就放棄讓子女單獨出席，因而出現登記了亦不出席的情況。不過，對於就讀中學的子女，家長就會放心讓其單獨前往，這亦是造成家長出席率低的另一原因。

趙明認為，計劃其實有一定作用。他以自己為例，稱女兒亦是在健康檢查發現其脊骨有問題，出現駝背現象。他表示，計劃最主要的問題在於宣傳不足，「有家長覺得不如睇醫生仲好，有家長就不知道計劃是甚麼來，學期初填完會不記得。(衞生署)用咗咁多資源，應該要畀家長知多啲個作用。」他並指出，部分學校獲提供旅遊巴接送學童參與計劃，其出席率有所提升，他建議衞生署可提供更多包車服務，相信有助提升出席率。

申訴專員公署調查報告指出，衞生署轄下的「學生健康服務計劃」出席率偏低，平均只有六成五。 （鄭子峰攝）

學校難得悉學生有否出席檢查 睇家長及學生動力

香港津貼中學議會主席潘淑嫻就指，部分學生認為學業比較重要，而學生健康服務計劃就「不覺得有緊迫性，好似無咁重要」，因而未有出席，亦有學生或覺得健康狀況有改善，對健康意識不高，故未有前往接受檢查。她稱，學校一般難以得悉學生是否有出席做檢查，「睇家長及學生自願性、動力」。申訴專員公署報告亦指出，衞生署未有將學生出席數字交予學校，令學生無法跟進，潘淑嫻認為如衞生署願意提交數據亦是好事，可鼓勵學生參與。

申訴專員公署報告指出，在過去數年，有約90%學童登記參與「學生健康服務計劃」，不過只有65%已登記的學童出席周年檢查，小學生出席率達85%，不過中學生就只有一半人有出席。另外，在2017/18年度，只有八成的小二生家長會陪同子女出席檢查，小四生家長只有約七成二，小六生家長就只有七成一。

報告亦有提及，計劃的吸引力有待提高，而中心為學童所準備的「個人健康檢查結果及建議」報告，只包含一些概括性的健康建議，例如：「培養良好嗜好 」、「保持輕鬆愉快心境」，未有道出任何具體問題或需注意的事項，用字太概括，家長未能對症下藥。