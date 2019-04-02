【禁電子煙】煙商QR code簽名反全禁　稱教育市民：內連結禁煙網

食物及衞生局上月刊憲，建議修例全面禁止電子煙和加熱煙等「另類吸煙產品」，菲利普莫里斯亞洲集團有限公司（Philip Morris）數周前開設請願網站，並於坊間賣廣告於海報附QR Code，登入連結可簽名支持煙商提倡，只規管產品而非全禁。 菲利普莫里斯亞洲集團有限公司香港及澳門總經理Brett Cooper表示，請願網站可讓市民分辨電子煙和加熱煙的分別，更會連結至政府的禁煙網站，主要用作「教育市民」。

菲利普莫里斯亞洲集團有限公司香港及澳門總經理Brett Cooper表示，請願網站有戒煙連結提供。（陳芷昕攝）

近日部份報販的檔口貼有「支持規管」電子煙海報，醫學界亦流傳一張海報倡市民支持全面禁止電子煙及其他新型煙草，引發「QR Code 大戰」。食物及衞生局與衞生署聯合回覆傳媒查詢時表示，政府留意到近日有生產煙草及加熱非燃燒煙草產品的製造商發起網上聯署運動，以獲得市民支持以規管取代全面禁止加熱非燃燒煙草產品，當局正就有關活動是否構成第371章下的煙草廣告徵詢法律意見。

Cooper表示，網站平台只為教育市民分辨電子煙和加熱煙的分別，亦沒有宣傳任何煙草產品，他相信平台亦可助市民表達自己意見，而網站的末端亦指，市民可瀏覽更多戒煙資訊，並連結連到「政府一站通」網站，該網站有戒煙與控煙的資訊。

菲利普莫里斯亞洲集團有限公司有一部機器模倣吸食傳統香煙和電子煙的分別，而傳統香煙的棉花（右上）轉黃。（陳芷昕攝）

此外，他們希望政府作最終決定前先聽取各方意見，煙商引用政府的資料指，預計8.8%的成年吸煙人士轉用新型煙草產品，煙商指，若全面禁止新型煙草，會令該6萬名吸煙人士因而再次使用傳統香煙。

煙商以機器模倣同時吸食傳統香煙及加熱煙的分別，機器吸食兩種煙約14秒後，吸食傳統香煙的一方，棉花已經明顯變黃；而吸食加熱煙的一方，棉花依舊白色。員工解釋指，這是因為燃燒或加熱的溫度會影響釋出的物質，而加熱煙的的加熱溫度維持於350度，較傳統香煙的800度為低。Cooper 強調他相信政府會做正確的事，修例以規管取代全禁。