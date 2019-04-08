消委會譴責4間健身中心　無行為能力者175萬買15年會籍　焗借財仔

消費者委員會今日（8日）公開譴責4間健身中心，點名批評其經營手法。當中去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元；部分更涉及新式付款方法，包括帶同投訴人前往借貸、以購買禮券方式付款、甚至會共同前往櫃員機提款等。最高一宗個案涉款高達175萬元，涉及一名42歲的無行為能力人女子，她於四個月內被職員「威迫利誘」下購買15年健身會籍，期間更被帶往財務公司借錢60萬元。

消費者委員會今（8日）公開譴責4間健身中心，點名批評其經營手法。當中去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元。（消委會圖片）

消委會公開譴責的4間健身中心包括於旺角的S.M.L. /T.I.A Studio、Fitness express company limited、A plus fitness，及位於銅鑼灣的Legend fight&fitness。

職員先殷勤後騙取顧客信用卡資料

消委會於去年共接獲160宗有關上述4間健身中心的投訴，涉款共約678萬元，而逾9成投訴人年齡為25歲以下，更有9名為無行為能力人士，包括自閉症、腦退化等患者。消委會指健身中心職員通常以苦肉計懇求投訴人完成問卷，其後將其帶往鄰近的健身中心，交由同事推銷。推銷時會先以殷勤服務招呼，令客人放下戒心，再騙取他的信用卡及身分證資料，以制訂合同及付款。當中部分個案更會以言語恐嚇及暴力阻止投訴人離開，甚至有職員帶同投訴人到財務公司申請借貸。

有個案被職員慫恿下購入15年健身會籍，涉及逾175萬元金額。（資料圖片）

遭職員帶往借財仔

當中金額最高的個案涉款逾175萬元，涉事健身中心為A Plus Fitness。受害人為一名42歲女子、患有「腦白質病變」的長期病患者。她先於2017年3月簽訂一份為期8個月的合約，於4個月內購入15年的會籍及1050節私人教練課堂。其後於健身的過程中獲得職員殷勤服務，包括送贈二手電話、毛巾等。其後於6月中因信用卡的簽帳額已滿，故職員帶她前往借貸，款項達60萬元。當中33萬元用作繳付「卡數」，其餘約26萬元則被職員多次帶住銀行提款，並用作合約費用。因事後向家人借款簽約，被家人揭發事件，並於去年2月向消委會投訴。

另外，涉及Legend Fight& Fitness的個案，投訴人被帶往電器店及個人護理用品店，購買以萬元計的禮券作支付合約費用。而他的禮券收據更被職員沒收。消委會總幹事黃鳳嫺稱，部分健身中心除以威脅利誘的手法哄騙投訴人外，亦配以新式付款手法，包括前往財務公司借貸、於連鎖電器店及個人護理用品店購買禮券、直接過款至職員的個人户口。當中借款個案平均借款額為7萬至20萬，最高為60萬元。她稱甚至有職員以受害人身份，向銀行查詢户口存款、信用卡簽帳額，以便「度身訂造」合約。她續稱，部分健身中心只租用狹小單位，不相信可提供長遠優質服務。

16宗個案轉介海關跟進

消委會早前曾約見4間健身中心的職員，當中S.M.L. /T.I.A Studio拒絕調停，而Fitness express company limited則一直迴避消委會，只有10%個案能成功調停。至於另外兩間分別於去年及今年3月與消委會見面，但同樣未有積極解決問題。消委會將16宗個案轉介海關跟進，2宗轉交消費者法律訴訟基金；51名投訴人則直接向海關舉報。消委會指涉及健身行業的投訴未有下跌，每年維持於500至700宗，關於銷售手法投訴上升88%，由2017年的221宗升至415宗。消委會提醒應對推銷活動保持警戒，小心保護個人資料，而簽約後應留下合約副本及收據，以保障自己。

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