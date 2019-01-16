【冷靜期】健身中心苦主糾纏兩月無果　贊成設冷靜期趕絕不良手法

討論多時，政府昨日(1月15日)開始，終就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期作出公眾諮詢。當中冷靜期和退款期時限分為兩個方案，包括「3+7」(3日冷靜期和7日退款期)，或「7+14」(7日冷靜期和14日退款期)。過去涉及健身中心不良銷售手法的投訴層出不窮，當中有苦主稱，誤簽合約後，與中心糾纏兩月都不能取消，希望冷靜期可盡快設立，以免再有同類事件發生。

商務及經濟發展局公布，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢。(資料圖片)

商務及經濟發展局昨日公布展開強制性冷靜期公眾諮詢，適用於美容及健身服務3000元或以上合約。根據消委會早前提供的數字，截至2018年11月共接獲942宗有關健身中心的投訴。《香港01》早前亦曾報導， 30來歲的超市理貨員馮先生於去年11月中行經旺角信和中心時，被職員以「幫幫手填問卷」兜搭並帶上健身中心。馮其後向記者表示，填下的問卷原來是健身服務合約，在精神狀態不佳的情況下，他為求「甩身」，遂不情願地以信用卡繳交了合共6萬多元的費用。

馮先生指，事件發生至今已近兩月，亦是不獲退款。(資料圖片)

馮先生指，此後已不下十次與健身中心職員交涉，惟至今仍未獲退款，「佢哋之前一路都唔肯聽我電話，到近期終於有人同我對話，但都係一味『拖』，𠵱家仲賴去第二邊，話等緊Paypal回覆可唔可以取消！」他表示，日前特意致電Paypal方面求證，而對方職員表示，Paypal作為第三方支付服務商，其實沒有權力處理此事，一切都要視乎健身中心與信用卡中心。馮十分不滿，認為健身中心方面只是以無理藉口來推搪拖延。而對於近日冷靜期展開諮詢，他認為確是好事，希望日後其他顧客即使不情願地簽下合約，仍能全數取消及退款，長遠而言杜絕這些銷售手法。

梁耀忠對「7+14」的方案表示支持。(資料圖片)

立法會議員梁耀忠認為，加設冷靜期對客人而言固然是好事，對商戶而言亦是公平做法，他又對「7+14」的方案表示支持，「對於『優質』商戶嚟講，其實真係冇驚過，如果服務係好嘅，顧客自然會有信心幫襯。而我認為3日時間一定唔足夠，畀人嚇幾個鐘都未驚完啦！」此外，他再次強調，消委會的角色及權力未來仍有需要加強，至於現時針對不良商戶的罰則，梁表示是有商榷空間，「如果只係罰款，啲不良商戶可能會覺得點解唔搏一搏呃下人啦。但就算刑罰幾高都好，都必須加強執法，有多啲成功定罪嘅個案，先可以有阻嚇性！」