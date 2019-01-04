【健身中心．踩上門】填問卷變簽六萬元合約　再上門都未cut到！

日前《香港01》報導，任職超市理貨員的馮先生，上月行經旺角時被健身中心職員攔截，被對方以「幫幫手就收工」來兜搭，帶上了健身中心，未料最後簽下的卻是6萬多元的合約。馮曾與友人一同上到健身中心要求退款，惟當時職員的態度強硬，又形容即時有很多「大隻佬」返回中心。記者今日隨他和協助跟進的社區幹事再次到場，中心職員又如何處理事件呢？

約200多呎的中心內，只有少量健身器材。(楊凱力攝)

月入一萬多元的馮先生，早前行經信和中心附近遇到健身中心職員，對方懷疑利用「打工仔」的同理心，以「幫手填問卷」為名，兜搭途人上健身中心購買會籍。馮一時好心在紙上填寫個人資料及簽名，未料最後卻需繳付6萬多元。身為家中支柱的他，分別向消委會、警方及海關求助，希望能取回相關款項，但事件至今仍未見進展。

當馮先生走前表明來意，場內唯一的職員便表示自己並非負責人。(楊凱力攝)

該名男職員戴眼鏡、中等身材。他接過馮先生的合約檢查後，著他先行坐下，表示需要致電負責處理合約的同事，再看如何處理。(楊凱力攝)

今早約12時，記者隨馮先生及街工社區幹事梁靜珊來到位於旺角新城的健身中心。約200多呎的中心內，只有少量健身器材，場內有一名戴眼鏡、中等身材的男職員站在櫃檯前。當馮先生走前表明來意，對方即表示自己並非負責人，只負責訓練學員、指導他們使用健身器材。職員接過馮先生的合約檢查後，著他先行坐下，表示需要致電負責處理合約的同事「Anson」，再看如何處理。

電話中的「負責人」，對於取消合約一事沒有確切答覆。(楊凱力攝)

職員隨後將電話交給馮先生和梁靜珊。「Anson」透過電話向他們表示，今天因為「放緊假」未能處理事件，之後即使他們多次表示只有今天有空，Anson仍指「今日返唔到嚟」，其後梁指可以提供單據編號以供查證事件，但對方對於取消合約一事亦沒有確切答覆，「我唔知道……要睇下細節係點，我又唔知係咩事」。最後他只不斷著事主再約時間，強調屆時會盡力了解事件，而馮先生亦只能作罷，待之後再看是否能有進展。