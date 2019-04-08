海關「龍捲風」打擊健身中心不良營商　拘三間職員涉款114萬元

健身中心的不良銷售手法屢禁不止。海關今（8日）公布，去年年底起開展代號為「龍捲風」的專項執法行動，打擊健身中心的不良營商手法。截至昨日（7日），海關在三間位於旺角和油麻地的健身中心，共拘捕14名人士，年齡介乎21歲至27歲，涉嫌具威嚇性營業行為銷售健身服務而可能違反《商品說明條例》（《條例》），而涉案的健身服務合約總值約114萬元。

被捕人士包括董事

海關指，早前接獲舉報，3間位於旺角和油麻地的健身中心職員，涉嫌在銷售健身服務的過程中，對顧客施以具威嚇性的銷售手法購買健身會籍。 經調查後，海關採取執法行動，截至昨日先後拘捕14名人士，包括2名健身中心董事及12名銷售人員，年齡介乎21至27歲，現正保釋候查。而執法行動仍然繼續。

海關提醒，商戶必須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶，在購買服務前，切勿將身份證、信用卡或銀行提款卡交予銷售人員。如未清楚了解服務的內容和價錢，又或不欲購買有關服務，應堅決拒絕簽署任何文件。

消費者委員會今（8日）公開譴責4間健身中心，包括位於旺角的S.M.L. /T.I.A Studio、Fitness express company limited、A plus fitness，及位於銅鑼灣的Legend fight&fitness，點名批評其經營手法。（消委會圖片）

根據《條例》，任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性的營業行為的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

另外，消費者委員會今（8日）公開譴責4間健身中心，包括位於旺角的S.M.L. /T.I.A Studio、Fitness express company limited、A plus fitness，及位於銅鑼灣的Legend fight&fitness，點名批評其經營手法。消委會指，去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元。有個案被職員慫恿下購入15年健身會籍，涉及逾175萬元金額。