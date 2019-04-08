2019年香港最具吸引力公司　究竟係邊間？

一年一度的畢業季即將到來，「打工仔」大軍又會迎來一批新血。國際人力資源顧問公司Randstad今（8日）公布，2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019）。由於有兩間公司的吸引性相若，故最終有21間入選，當中包括多間銀行、大型地產商，以及國泰航空及港鐵等大機構。

國際人力資源顧問公司Randstad今（8日）公布，2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019），國泰航空及港鐵繼續上榜。（資料圖片）

國際人力資源顧問公司Randstad早前向本港逾3,700名打工仔及求職者作調查，了解他們最想找什麼工作，及對75間商業機構的看法。受訪者需對僱主作出10項評估，包括工作與生活平緩、財務穩健及職業晉升前景。



儘管Randstad曾在企業品牌的研究中指出，大眾看重僱主品牌，認為有正面品牌的公司獲應徵率高於負面的2倍，及過半數受訪者認為即使人工高，亦不會投身聲譽一般的公司工作。然而，在新一份的本港最具吸引力的20間公司名單中，近年涉及沙中線工程問題的港鐵，以及國泰航空等均榜上有名，無礙一眾打工仔想加入工作。