2019年香港最具吸引力公司　究竟係邊間？

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一年一度的畢業季即將到來，「打工仔」大軍又會迎來一批新血。國際人力資源顧問公司Randstad今（8日）公布，2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019）。由於有兩間公司的吸引性相若，故最終有21間入選，當中包括多間銀行、大型地產商，以及國泰航空及港鐵等大機構。

國際人力資源顧問公司Randstad今（8日）公布，2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019），國泰航空及港鐵繼續上榜。（資料圖片）

國際人力資源顧問公司Randstad早前向本港逾3,700名打工仔及求職者作調查，了解他們最想找什麼工作，及對75間商業機構的看法。受訪者需對僱主作出10項評估，包括工作與生活平緩、財務穩健及職業晉升前景。

儘管Randstad曾在企業品牌的研究中指出，大眾看重僱主品牌，認為有正面品牌的公司獲應徵率高於負面的2倍，及過半數受訪者認為即使人工高，亦不會投身聲譽一般的公司工作。然而，在新一份的本港最具吸引力的20間公司名單中，近年涉及沙中線工程問題的港鐵，以及國泰航空等均榜上有名，無礙一眾打工仔想加入工作。

2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019）
 按字母排名  最具吸引力的公司企業
 1.  美銀美林集團 Bank of America Merrill Lynch   
 2.  國泰航空  Cathay Pacific
 3.  中華電力香港有限公司CLP Power Hong Kong Limited
 4.  德意志銀行  Deutsche Bank 
 5.  迪士尼樂園  Disneyland 
 6.  高盛集團  Goldman Sachs 
 7.  恒生銀行  Hang Seng Bank
 8.  港燈  HK Electric 
 9.  香港賽馬會Hong Kong Jockey Club
 10.  匯豐銀行  HSBC
 11.  IBM
 12.  摩根大通 J.P. Morgan Chase
 13.  開雲集團 Kering
 14.  LVMH 
 15.  摩根士丹利公司  Morgan Stanley
 16.  港鐵MTR
 17.  香港海洋公園 Ocean Park Corporation
 18.  歷峰集團  Richemont 
 19.  新鴻基地產Sun Hung Kai Properties
 20.  太古地產有限公司Swire Properties
 21. 

香港中華煤氣有限公司 Hong Kong and China Gas Company (Towngas)

* 資料來源：國際人力資源顧問公司Randstad

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