2019年香港最具吸引力公司　究竟係邊間？

撰文：李慧妍
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一年一度的畢業季即將到來，「打工仔」大軍又會迎來一批新血。國際人力資源顧問公司Randstad今（8日）公布，2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019）。由於有兩間公司的吸引性相若，故最終有21間入選，當中包括多間銀行、大型地產商，以及國泰航空及港鐵等大機構。
國際人力資源顧問公司Randstad今（8日）公布，2019年香港最具吸引力的20間公司（Top 20 Most Attractive Commercial Companies in 2019），國泰航空及港鐵繼續上榜。（資料圖片）
國際人力資源顧問公司Randstad早前向本港逾3,700名打工仔及求職者作調查，了解他們最想找什麼工作，及對75間商業機構的看法。受訪者需對僱主作出10項評估，包括工作與生活平緩、財務穩健及職業晉升前景。
儘管Randstad曾在企業品牌的研究中指出，大眾看重僱主品牌，認為有正面品牌的公司獲應徵率高於負面的2倍，及過半數受訪者認為即使人工高，亦不會投身聲譽一般的公司工作。然而，在新一份的本港最具吸引力的20間公司名單中，近年涉及沙中線工程問題的港鐵，以及國泰航空等均榜上有名，無礙一眾打工仔想加入工作。
|按字母排名
|最具吸引力的公司企業
|1.
|美銀美林集團 Bank of America Merrill Lynch
|2.
|國泰航空 Cathay Pacific
|3.
|中華電力香港有限公司CLP Power Hong Kong Limited
|4.
|德意志銀行 Deutsche Bank
|5.
|迪士尼樂園 Disneyland
|6.
|高盛集團 Goldman Sachs
|7.
|恒生銀行 Hang Seng Bank
|8.
|港燈 HK Electric
|9.
|香港賽馬會Hong Kong Jockey Club
|10.
|匯豐銀行 HSBC
|11.
|IBM
|12.
|摩根大通 J.P. Morgan Chase
|13.
|開雲集團 Kering
|14.
|LVMH
|15.
|摩根士丹利公司 Morgan Stanley
|16.
|港鐵MTR
|17.
|香港海洋公園 Ocean Park Corporation
|18.
|歷峰集團 Richemont
|19.
|新鴻基地產Sun Hung Kai Properties
|20.
|太古地產有限公司Swire Properties
|21.
|
香港中華煤氣有限公司 Hong Kong and China Gas Company (Towngas)
* 資料來源：國際人力資源顧問公司Randstad