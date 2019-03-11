【求職攻略】CV全部都石沉大海？專家：寫履歷前要做「功課」

在決在定轉職之後，我很確定我未來的路是走「數位行銷、電商」產業，由於過去自己做過 Headhunter 實習與人資相關工作， 自以為履歷寫得還可以，應該可以拿到很多面試，結果發現，事情根本不是想得這麼簡單。 文：Yeng／Yourator

在經過一些努力之後， 分享一下我看到的事實， 以及如何解決這個困境，這篇文章會提到：

1. 為什麼在職業介紹所／獵頭公司投履歷常常沒反應？我該怎麼做？ 2. 該從哪些公司開始投履歷？ 3. 確認「履歷投遞目標」後，在開始寫履歷前，我該準備好什麼？ 【適合族群：工作0~2年，找實習、找初階工作、轉職的求職者】

職業介紹所上的職缺，真的都還在「徵才中」嗎？投了履歷沒回音，真的是自己的問題嗎？﹙GettyImages/VCG﹚

為什麼在職業介紹所投履歷常常沒反應？

很多找工作的朋友一定會問：

「職業介紹所上面的空缺是真的還假的？」

「為什麼上面很多工作我投了都沒回應？」

「為什麼我投了很多家公司，甚至連看都沒有看？」

身為曾經使用過職業介紹所的萬惡招募員，我只能說 「職業介紹所上面的職缺常常不是真的！」怎麼會這樣？原因很簡單，我們分成「職業介紹所」和「徵才企業」兩方面來說：

對職業介紹所來說，職缺越多當然越好，原因是：

求職者願意開啟履歷：職缺多才能讓使用者覺得，「哇，上面工作機會好多，來開履歷！」 可以將求職者開啟履歷的時間拉長：如果求職者只開 10 天履歷就找到工作，那職業介紹所只能將履歷賣給企業 10 天； 但如果今天求職者的履歷開了 50 天才找到工作，那這份履歷就可以讓職業介紹所賣 50 天！職缺開越多，求職者在這麼多職缺中，無法分辨哪個是真的有在徵才的「有效職缺」，就會拉長求職的時程，開啟履歷的時間也會被拉長。

對求才企業來說，職缺也是多多益善，原因：

放越多職缺，就能收到越多份履歷：一來是先吸收起來、未來可以聯繫，或是看有沒有投 A 職缺可以洗去 B 職缺的人。

因此，千萬不要覺得： 「我投了沒有回應我好差」、「我是不是根本不適合投這個領域／這個缺？」 很多企業開職缺並沒有真的要找人！

讓履歷能被看見的重點就是：「全部都投！」，就對了。﹙GettyImages/VCG﹚

要怎麼做才能讓履歷不再石沉大海？

積極解決方案： 以某知名職業介紹所來說，有「重點職務」這個功能， 意思就是企業花比較多的錢、讓職缺曝光在比較好的地方。 有「重點職務」標籤的職缺，一定是企業有在找人的職缺，因為他要花錢！

消極解決方法： 很蠢但是最簡單又有用的方法就是，你看到的、你想投的、你覺得上了也不一定會去的全部都投，全部都投！全部都投！全部都投！當你稍微有點興趣的職缺你都投的時候，就不會有所謂的「真/假」， 因為你都投了。

P.S. 如果是有工作經驗、可能會使用到獵頭的朋友，要注意，如果自己先投了，獵頭顧問就不能幫忙投同樣的公司，至於要透過獵頭應徵、還是自己應徵，自己要先想清楚，各有利弊！ 結論：透過朋友投最好！

在了解完「職業介紹所遊戲規則」之後， 來談談「選目標」吧！

該從哪些公司開始投履歷？

以我自己為例我要找的是數位行銷相關產業， 我在招聘網站搜尋：「數位 行銷」、「網路 行銷」、「社群 行銷」、「facebook」、「Google adwords」，把搜尋結果內「所有相關的公司」用 excel 記錄下來。

▼▼接著，開始著手選擇應徵企業，按圖放大看清四大步驟：

篩選要投履歷的公司後，接下來就要開始寫一份「客製化」的履歷。不過在開始寫履歷以前，有些「功課」要先做。

▼▼在開始寫履歷前，我該準備好什麼？（按圖放大）▼▼

很多人先寫了履歷才開始投職缺，我完全認為應該要反過來；因為你必須清楚明白「自己想去哪、為什麼、想從工作帶走什麼」， 更實際一點的原因是，你必須替每份工作客製cover letter、客製履歷！

【本文獲「Yourator」授權轉載，原文：履歷攻略（一）：開始投履歷前，我該注意什麼？】