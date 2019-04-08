【丁權覆核案．判辭解讀】丁權雖合法　但建屋目的應為自用

原居民擁有「丁權」案今下判辭，案中爭議這權利屬特權，惟高等法院法官周家明認為這屬新原居民的傳統權益，故受《基本法》第40條所保護，在私地建屋屬合法，只有在公地興建才屬違法。雖然判辭中無提及或評論「套丁」，但法官在判辭有提到，這政策的原意是供原住民建屋自住或供其家人使用。

申請人郭卓堅及呂智恆提申請雖然逾時，但法官指政策有歧視，覆核有理。（張浩維攝）

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憲法起草時已知含歧視

周官又指，丁屋政策因性別、社會起源等因素，而給予新界原居民優待，表面看來是違反《 基本法》第25條和《人權法》第22條，即香港居民在法律面前一律平等的條文，而明顯有關優待無法被合理化，他認為在基本法起草時，某部分權益實際上含有歧視成分的事實已廣為社會以及起草者所知。因此，以歧視或其他原因為由挑戰這條文實際不符。惟周官指本案重要的議題是丁屋政策合法與否，在於政策是否屬《基本法》第40條所指受保障的「傳統權益」。

公地建丁屋屬違憲

判辭提到，原居民在1898年前並沒有權以私人協約形式買地建屋。對於政府方所指，在1898年前原居民可以向所屬鄉村及地方法院申請建屋，及港英政府及後向原居民賣地的做法，周官認為沒證據顯示政府同意原居民可向所屬鄉村申請建屋，而向地方法院申請建屋不等於是原居民的權利，因無論男女或非原居民都可以作申請。再者，沒證據顯示政府以優惠價錢賣地與原居民有權買地建屋有關。

法官認為，根據基本法40條，在免費建屋牌照下建造丁屋的權利是為新界原居民的傳統合法權益，若以私人協約或換地形式取得土地，即男丁本身無地, 然後申請政府官地興建丁屋, 則屬違憲政策。

政策存歧視覆核有理

政府和鄉議局認為司法覆核並無理據，同時已經延誤接近20年，故應該撤回。但法官指出，因為申請人事實上是因出生或社會條件被歧視，提請司法覆核確有理據；而申請上雖然卻有延誤，但其實該延誤並不會影響到裁決前已建造，或申請建造丁屋的申請者，因在判決之前，以及判決之後六個月的暫緩期中，由政府批出的丁屋申請並不會受影響。法官認為，此司法覆核關乎公眾利益以及基本人權，故批准是次司法覆核的申請。

裁決暫緩六個月才生效

法官裁定，現時新界原居民獲取土地以建造丁屋的三種方法之中，以私人協約和換地形式取得土地屬違憲。法官同時指出，由於此判決將影響香港政府土地部門，加上此案很有可能將上訴至高等法院上訴法庭及終審法院，故此裁決會於六個月後才生效，同時政府和鄉議局亦有權利向法院申請延遲生效，以待上訴。

申請人為郭卓堅及呂智恆，答辯人為地政總署署長、行政長官會同行政會及律政司，鄉議局則被列為第三方。

案件編號：HCAL260/2015

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