【麻疹爆發】36歲康泰旅行社男領隊確診　潛伏期曾帶團到突尼斯

本港累計有54宗麻疹，今天新增的4宗個案中，有一名36歲男子是康泰旅行社職員。康泰旅行社其後回覆，證實該名男子是康泰的領隊，於3月22日至3月29日期間曾帶領突尼斯8天團，抵港數日後身體不適，4月3日出疹入院。 康泰旅行社指，將會通知所有團友，並由衞生署追蹤他們有否出現麻疹病徵。

一名36歲香港男子確診麻疹，他在康泰旅行社任職領隊。﹙資料圖片 / 非患者工作之分店）

康泰旅行社指，公司一名領隊確診染上麻疹，他於3月22日至3月29日期間曾帶領突尼斯8天團，抵港數日後身體不適，4月3日出疹入院。康泰將會通知所有團友，並由衞生署追蹤他們有否出現麻疹病徵。

康泰旅行社並指，將會安排清潔公司在總社辦公室及該領隊曾駐守分社進行噴霧消毒，並提醒全體員工如身體不適，應戴上口罩，及建議於家中休息，如懷疑染病，務必向公司通報及盡早向醫生求診。

本港累計有54宗麻疹，今天新增的4宗個案中，有一名36歲男子是康泰旅行社職員。（資料圖片）

該名36歲男子，在病毒可傳染期期間（3月31日）曾在大埔超級城的分店上班。衞生防護中心指，他過往健康良好，於3月30日開始頭痛，於3月31日開始發燒，不過仍有上班。他在4月1日於沙田愉翠商場愉康醫務中心求診，翌日開始出疹，再往沙田置富第一城一樓新都醫務中心（沙田）求醫，並於4月3日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受治療。

男子的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，仍然留醫，情況穩定，麻疹疫苗接種史不詳。男子的家居接觸者為太太、4歲及7歲女兒。男子在潛伏期內曾前往土耳其（3月9日至16日）和突尼斯（3月22日至29日），但病毒傳染期內則沒有外遊。