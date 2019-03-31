【高鐵裁員】外判商承諾表現良好可轉職　炒200人料逾70可復職

高鐵西九龍站大裁員，昨日（30日）多名員工靜坐抗議，承辦商早前承認公司架構重整，自然流失加解約，共約200人離職。今早勞資雙方，在港鐵及立法會議員與會下進行磋商，外判商承諾工會不再裁員，並盡量安排原薪轉職，預計起碼70名達標。 工會不接受承辦商不承諾全部受影響職員均可轉職，亦拒絕約滿酬金，批評承辦商隱瞞職位僅為六個月短期合約「呃人」入職，並狠批「港鐵有絕對責任監督阻止承辦商的欺騙行為！」並對大股東政府至今未就事件表態，感到失望。

大批高鐵員工靜坐抗議。（余睿菁攝）

勞資今早會面兩小時 提停止裁員等三大要求

今日上午10時許，受裁員影響的職員在工聯會香港鐵路工會聯合會代表及立法會議員陸頌雄陪同下，與外判商國際永勝護衛管理有限公司代表及港鐵公司代表會面，會議持續兩小時。受影響職員就裁員提出三項要求，包括停止繼續裁員；安排被裁員工復職；以及為選擇離職員工提供約滿酬金。

外判商承諾表現良好可恢職 拒提供額外賠償金

工聯會香港鐵路工會主席林偉強表示，外判商已答允不再裁員，但僅原則上同意內部轉職，視乎該職員是否表現良好，做法令工會不能接受，又指，部份不希望轉職的職員同意離職，但希望外判商可提供約滿酬金或賠償金，遭到拒絕，工會希望繼續為受影響職員爭取補償。

工會質疑以連續性合約及高薪「厄人」入行

林質疑，外判商在為高鐵招聘人手前，已知部份為六個月的空缺，即港鐵所謂的過渡性人手安排，但卻以連續性僱傭合約形式，高薪招聘，部份職員是辭工進入高鐵服務，此舉是「呃人」入行，如今卻突遭解僱，轉職到外判商其他業務，亦非人人所願。

工會發稿狠批招聘方式為欺騙行為 港鐵連企業責任一同外判

香港鐵路工會聯合會發稿指，外判商與港鐵在承算開通之初額外增加人手共需要6個月，但無在招聘及合約上沒有註明合約到期日，亦無聲明是合約是短期，更無安排到期後補償，導致無數員工視之為長期工作。工會狠批：「這其實是嚴重的隱瞞事實行為，港鐵絕對有責任監督阻止承辦商的欺騙行為！外判服務不應該連同企業責任一同外判。」

工會：外判商及港鐵無道德責任

林偉強批評，外判商及港鐵公司均毫無道德責任。他指出，會議期間，外判商稱是高鐵要求裁減人手；港鐵強調服務已外判，推卸監督外判商的責任，令人感到失望。此外，政府作為港鐵大股東，至令未就事件表態，令林偉強更感失望。林促請政府責成港鐵，監督外判商妥善處理事件，工會將於明日下午召開員工大會，商議進一步行動。

國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝稱，會與工會商討內部調職的安排。（資料圖片）

外判商預計逾70人可獲原薪轉職

國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝表示，只會為表示良好的職員提供原薪轉職安排，預料起碼約有70人可以復職，公司會提供證據證明被裁員表現未達標，包括曾犯錯，遭到上司、港鐵或顧客投訴，有遲到及早退記錄等。而被安排恢職的職員，未必可以繼續在西九龍站工作，可能到公司旗下其他地點，從事保安、酒店、文職等工作。

不會提供任何額外補償 4月上旬安排轉職

蔡強調，裁員時已按勞工法例，計算足夠的勞工及有薪假期﹐並有一個月的通知期，現時表現良好職員亦可選擇轉職。就職員在會上要求額外補償三個月補償金，他強調，不會提供任何額外金錢補償。蔡指，會議後已向職員發內部通知，並將在4月上旬在西九龍站安排人手，協助受影響員工安排轉職及查詢。

蔡指，在高鐵招聘前，已知部份空缺為過渡性人手安排，但公司業務不只高鐵，日後可安排轉職，但招聘時並無提到日後有轉職的可能性。他又指，架構重整的可提供轉職的公司已屬少有。

蔡明輝指出，會後發出內部通告。（蔡明輝提供）

被裁職員抗拒轉任保安 寧做兼職「炒散」

被裁員的高鐵職員戴生於上周二（26日）接獲解僱信，將於下月8日最後上班，其一組9人僅餘一人，現時部份受影響職員已無心工作，他指，轉職可選擇在落馬洲口岸或醫院做保安，不感興趣，離職後會先做「炒散」兼職工作，他無看到相關的內部通告，工會群組中亦不見有。

全組10人「炒剩一個」 「幸存者」擔憂急搵工

幸免此波裁員潮的羅先生則表示，其組內共10人，「炒剩我一個」，他不清楚裁員標則，自認表現並不突出，目前很擔心被裁走，正尋找工作。雖然指消息指不再裁員，但「炒人呢啲話唔埋」，他稱未見過相關的內部通告，但有一張轉職的工作列表，大部份為保安，不感興趣。

港鐵：歡迎外判商承諾採取措施

港鐵則表示，外判商已承諾因應受影響員工的工作表現，盡量安排原薪轉職，調派至承辦商轄下其他工作地點，繼續從事相類似工種的工作。若轉職的崗位需要任何特定資格，外判商亦會安排免費培訓，協助員工取得相關資格以助轉職。

港鐵稱歡迎外判商承諾採取措施，妥善處理內部人手及工作安排，並已敦促承辦商盡快落實有關細節，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求，並與有關員工保持溝通。

上周高鐵先後發生兩宗職員於站內危站及墮軌事件，被指與大裁員有關，及至昨日下午，有收到解約信的員工在西九站發起靜坐抗議行動，有員工指控承辦商無理裁員，要求他們撤回裁員決定。