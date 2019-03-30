【高鐵裁員】炒人增至二百　資方晒冷補償　集團空缺酒店保安任調

高鐵西九龍站大裁員，有收到「大信封」的員工不滿外判商國際永勝護衛管理有限公司突然解僱他們，今日下午於高鐵西九龍站靜坐抗議。國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝接受香港01訪問稱，已和公司及港鐵商討，會為員工安排「內部調職」，可申請公司旗下其他業務的職位，他稱集團業務廣泛，除了保安，亦有酒店大堂接待、車站助理、辦公室文員等職位。蔡明輝稱，會和工會就事宜商討，有共識後出通告通知員工。

今午多名員工到高鐵站靜坐抗議裁員。（余睿菁攝）

CEO：工作量減少

今日下午2時許，有收到解約信的員工在西九站發起靜坐抗議行動，有員工指控外判商無理裁員，要求他們撤回裁員決定。

國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝晚上回應事件稱，是次裁員是基於公司架構重整，現時自然流失加解約，共少了約200人，現時仍有約700人。問及是否高鐵開通時請得太多員工，導致現時員工過剩，蔡明輝稱，剛開始時，港鐵要求提高服務水平，以應付乘客的查詢，於是公司請了近千人。惟高鐵現時運作了近半年，每日有固定班次，而乘客亦熟悉了搭車、過關的流程，公司經評估人流、客量，應因運作的真實需要進行架構重整，「係人手重整，原本需要三個人做嘅嘢，工作量減少，依家一至兩個足夠。」

國際永勝護衛管理有限公司行政總裁蔡明輝稱，會與工會商討內部調職的安排。（資料圖片）

被問及有員工指公司於無理解僱，蔡明輝澄清，本月中於員工大會上已告知他們公司架構要重組，並張貼通告通知員工可申請內部調職至公司旗下的其他業務，惟得不到員工的熱烈響應，因大部分員工均想留在高鐵站內工作，「我留得已盡留，但冇辦法全部留係（高鐵）到。」

「若符合資格，小巴司機空缺亦可申請」​

蔡明輝稱已盡力解決問題，他今日和港鐵及公司開會商討後，決定再告知員工有「內部調職」的安排，若員工是表現好，公司會詢問及勸說他們調職往公司其他地方的業務，若同意調職，會收回解約信。

蔡明輝透露，公司的業務除了保安員外，亦涉獵酒店大堂接待、車站助理、辦公室文員、監察員等，若符合資格，小巴司機空缺亦可申請，業務遍佈港九新界。蔡明輝指，本月中的員工大會後，已經有一個員工申請往一間酒店做大堂接待處，「會了解返同事狀況，因應佢地住邊，幫佢解決內部調職。」被問及是否已通知員工該安排，蔡明輝稱，仍需要與工會開會商討，事後再出通告告知員工。

蔡明輝稱，員工大會後已張貼了旗下其他業務的職位空缺出來，供員工申請。（受訪者提供圖片）

工會：起碼畀同事多一個選擇

工聯會香港鐵路工會主席林偉強稱，不知道內部調職的通告貼在哪裡，昨日有尋問員工知不知道有內部調職的事件，他們都表示不知道，「啲訊息都落唔到去伙計到，封解約信應該寫埋。」問及對「內部調職」安排的看法，林稱是一件好事，亦是無辦法之中的辦法，「起碼畀同事多一個選擇，希望可以做多啲溝通，如果唔接受睇下有冇其他方法。」林偉強希望外判商能有誠意解決問題，多作宣傳及溝通，令員工可知悉內部調職的安排。林偉強透露，工會最快於周一上午和外判商再開會。