消委會對健身行業投訴調解成功率不足兩成　促政府就冷靜期立法

消費者委員會昨日（8日）公開譴責4間健身中心，點名批評其經營手法，包括帶同投訴人前往借貸、以購買禮券方式付款、甚至共同前往櫃員機提款等。消委會營商手法及消費者投訴審查小組主席鄺祖盛及副總幹事湯熾忠今日（9日）早上於電台節目承認消委會對健身行業投訴個案的調解成功率較低，不足兩成，促請政府盡快就冷靜期立法。

消費者委員會昨日（8日）公開譴責4間健身中心，點名批評其經營手法。當中去年共收到160宗相關的投訴，共涉及678萬元。（消委會圖片）

消委會公開譴責的4間健身中心包括於旺角的S.M.L. /T.I.A Studio、Fitness express company limited、A plus fitness，及位於銅鑼灣的Legend fight&fitness。湯熾忠指出，健身中心會以試玩作招徠，叫消費者先簽名登記。試玩期間，教練會說消費者肥胖、脊椎彎了，從而推銷。但原來，消費者登記時的簽名已是合約部分，款額很大，平均涉12萬。若消費者拒絕，店員會恐嚇消費者未能履行合約，將控告他們。若消費者確實未能負擔，店員再提供另一較便宜的合約，如六萬元、四萬元，終令消費者妥協。

被消委會點名投訴的A Plus Fitness。（資料圖片／張嘉敏攝）

有別於一般消費方式，有健身店沒有信用卡機，就會帶同受害人到電器、個人護理店買禮券，並會沒收收據及合約副本。事件一直有疑點，就是健身中心如何將禮券兌換成現金? 湯熾忠指健身店拒絕透露，但由於受害者沒有單據，造成日後追討困難。

營商手法與強盜無異

鄺祖盛補充，受害人簽名後還會被要求拍片，證明是願意參與健身。有受害人會覺得，不用損失12萬，已經「著數」了。他形容此營商手法與強盜無異。消委會接到有關投訴後，職能上只負責調停。湯熾忠指出，消委會一般的調停成功率逾七成，可以全數或部分退款。不過，健身業只有10至20%。是次被點名的四間健身中心更低，S.M.L. /T.I.A Studio更是零調停。兩人促請政府盡快就冷靜期立法，以保障消費者。