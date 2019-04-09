【麻疹爆發】再增一宗麻疹個案　23歲女急症室候診逾9小時

衞生署公布今日再新增一宗麻疹個案，患者為23歲女子，於4月5日出疹，她於4月6日下午4時44分到伊利沙伯醫院急症室求醫，惟衞生署提供的資料顯示，該名女子在急症室逗留至4月7日凌晨2時才離開，前後共約9小時。 患者在可傳染期間，曾到沙田、深水埗及旺角，當中在4月1 日愚人節當日，她到沙田富豪 Neway唱K共7小時。

(衞生署資料)

報稱曾接種麻疹疫苗

衞生防護中心今日（9日）錄得一宗涉及一名23歲女子的麻疹個案。該名女子過往健康良好，於4月5日開始發燒和出疹。她於翌日到伊利沙伯醫院急症室求醫，無需入院，並建議進行家居隔離。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。

她於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊’根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

麻疹潛伏期為7至21日，衞生防護中心提醒市民於附表時段曾到相關公眾地點，於7至21日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。