六合彩復活節金多寶頭獎利電腦定自選？近年最多揀幾多個號碼中？

六合彩復活節金多寶攪珠明晚（16日）9時半舉行，同晚9時15分截止投注。是期攪珠頭獎基金有機會高達8000萬元，一旦幸運兒10元一注獨中頭獎，會是歷來復活節金多寶頭獎最高派彩。 若要捧走超級六合彩頭獎彩金，有兩大重要資訊不可不知，便是最近的復活節金多寶頭獎得主，絕大部分買電腦彩票中獎，其次是「大包圍」方式並不划算，因過去8次攪珠中，揀最多9個號碼的複式投注便能買中。

六合彩復活節金多寶下周二攪珠，頭獎一注獨中可撐走8000萬元。(香港01記者攝)

「大包圍」近期明顯是盲門投注方式

六合彩復活節金多寶已有5年無舉行攪珠，今年是自2013年後再次恢復舉行。根據香港賽馬會提供予《香港01》的資料顯示，過去8次(由2006年至2013年)的復活節金多寶攪珠中，2008年及2011年無人中頭獎，而其餘6次有7.5注（7個1注及1個0.5注）中頭獎，當中只有2006年其中1注是電話投注自選單式的6個號碼買中，其餘6.5注購買彩票中頭獎。

這6.5注中，亦只有2013年的1注是自選單式的6個號碼買中，其餘5.5注是電腦票，當中各有1注是7個字複式電腦票和9個字複式電腦票中獎。

從上述資料可以見到，「大包圍」策略在近期攪珠中似乎不利復活節金多寶，若選擇9個字以上的複式投注方式，明顯見到是必輸的盲門方式投注。而根據現時六合彩投注方式，9個字復式投注為84注，每10元1注需支付840元。