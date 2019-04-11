【沙中線】馬時亨五年袋540萬袍金　以當年昂坪纜車墮下喻港鐵

港鐵事故頻生，繼沙中線工程被揭連串問題，上月更發生40年首遇的列車相撞事故。沙中線醜聞發生後，港鐵多名高層因而離職，事件中倖免的港鐵主席馬時亨將於6月底卸任。港鐵今日（11日）發表2018年年報，顯示馬時亨獲得170萬元的董事袍金，與2017年相同。翻查資料，馬時亨2013年7月加入港鐵董事局，至2018年已獲得540萬元袍金。 馬時亨在年報表示，對於紅磡站問題感到痛心，不過他以當年昂坪360纜車墮下事故作比較，認為雖然當時公眾對纜車信心頓失，但經過多番努力，昂坪360今日贏得「世界十大最佳纜車」，相信沙中線項目亦不會例外。

沙中線工程醜聞令港鐵管理層大地震，馬時亨（左）亦曾兩度請辭。至於時任行政總裁梁國權（中）需提早退休，時任工程總監黃唯銘（右）則即時離任。（資料圖片／羅君豪攝）

馬時亨於2013年7月加入港鐵董事局，出任獨立非執行董事，每年可獲以十萬元計的袍金。之後2016年1月1日，馬正式擔任港鐵主席，袍金增至120萬元；到2017年，再加至170萬元。由2013年7月至2018年，馬時亨合供已獲540萬元袍金。

馬時亨就任港鐵主席期間，港鐵纏上不少醜聞，在沙中線多個站連接傳出問題，風波至今未停，紅磡站更涉及有鋼筋被剪，又有大量工程紀錄遺失。在會展站方面，除了同樣有三成施工紀錄缺失，該站亦因沉降問題嚴重，一度雖停工。

事實上，港鐵多個站點都受沉降問題影響，當中天水圍輕鐵站的幅度曾達90毫米；土瓜灣站工程引致附近煤氣喉管和樓宇沉降，引起當區居民擔憂。沙中線大圍至紅磡段原訂今年通車，但至今亦仍未知可否如期全面通車，抑或會局部通車；另外，沙中線造價已高達971億元，惟仍然未封頂，港鐵早前表示會再審視。

馬時亨歷年董事袍金： 年份 金額 2013（7月加入董事局） 10萬元 2014 30萬元 2015 40萬元 2016（1月1擔任港鐵主席） 120萬元 2017 170萬元 2018 170萬元

另一方面，貴為國家級工程的廣深港高鐵香港段，除了延誤、超支，去年試營運期間，出現甩轆出軌事故，備受社會關注，擔心千億鐵路通車後再生意外，不過馬時亨在面對傳媒追問時，爆出「金句」：「我哋話畀你聽OK就得」，直指大眾不是技術人員，認為港鐵即使再公開資料，對事件都無補於是。

港鐵近年花33億元更新信號系統，不過去年3月測試系統期間，卻發生列車相撞事故，為40年來首次，導致荃灣線來往中環至金鐘段，暫停服務約兩天。

沙中線紅磡站屢傳出醜聞（資料圖片）

馬時亨：對紅磡站問題感痛心

對於沙中線的問題，馬時亨在年報提到，紅磡站問題確令他感到痛心，不過他以2007年發生的昂坪360纜車墮下事故作比較，雖然當時公眾對昂坪360纜車信心頓失，但經過多番努力，到今日贏得「世界十大最佳纜車」的美譽。馬時亨續指，相信沙中線項目亦不會例外，認為港鐵團隊憑著「做得到」的精神，「一定可以再次克服挑戰，重拾公眾信心」，帶領港鐵再創高峰。

《香港01》製圖

官員董事袍金由政府代收

多名政府官員同樣為港鐵董事局成員，包括運輸及房屋局局長陳帆、財經事務及庫務局局長劉怡翔、運輸署署長陳美寶，根據年報他們的袍金均為40萬元。至於2018年10月退休的前發展局常任秘書長（工務）韓志強，以及接任的林世雄，亦合共有40萬元。不過年報亦列明，各官員的袍金會由政府代替收取。

沙中線紅磡站工程醜聞去年被揭發，引致港鐵「大地震」，時任行政總裁梁國權須提早退休、時任工程總監黃唯銘、以及三名時任總經理離職。事件中，馬時亨兩度請辭仍獲特首林鄭月娥挽留。