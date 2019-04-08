香港成為怨氣之都　港鐵、馬時亨「功不可沒」

是誰令「爭氣之都」變成「怨氣之都」？港鐵在工程和營運的連串失誤，加上車費和物業價格高企，增添市民生活壓力，港鐵肯定是怨氣來源。港鐵主席馬時亨聲言港鐵會爭氣，卻沒有設想如何除去社會怨氣，即使他即將卸任，港人也一定記住這筆帳。

馬時亨（右五）又指港鐵「不務正業」發展物業及海外鐵路業務旨為穩定票價，惟「打開報紙，鬧嘅就係港鐵加價不合理」，他認為只因原罪港鐵由政府持有。（吳光熙攝）

馬時亨在上周六（6日）與傳媒聚會。他承認沙中線工程問題，令港鐵這個「金漆招牌」蒙上污點，又期望港鐵會爭氣，排除萬難，污點不會長留。同時，他多番為港鐵辯護，例如政府持有港鐵是原罪，甚至令港鐵成為眾矢之的。今天他強調票價公道，經營物業業務旨在穩定票價，非不務正業，又認為現時難當公職，因為處處被人針對。他慨歎往日港人努力讓香港成為金融中心，但今天香港已成為「怨氣之都」。

馬時亨認為政府持有港鐵是原罪，但他忘記了，沒有政府一直用潛在物業收入補貼興建鐵路的開支，如果沒有偏袒鐵路的運輸政策，港鐵難以啟動工程，也不可能有穩定的企業盈利。政府實在對港鐵「有恩」，好應以優良的服務質素回報政府，為市民解決出行煩惱。

平情而論，港鐵推出不少車票優惠，按原價計算的車費，亦未必是世上最貴。誠如馬時亨指出，樓價、薪金、食物升幅遠超港鐵票價。只是薪金升幅落後物價，港人才感受到開支緊絀。但必須指出，港鐵財政健康，盈利穩定，控制權在政府。而特首林鄭月娥上任前曾稱港鐵是施政大山，港鐵應身先士卒，更主動平抑車票價格，舒緩市民出行開支。

另外，港鐵事故接二連三，仍然提出加價，怎會不惹來批評？港鐵認為這是按機制辦事，而且不只一次落實加價後，提供票價優惠對沖，已是禮待乘客，但這只是反映制度走歪了，必須修正。若果港鐵能夠及早提出更改票價調整機制，例如港鐵把更多利潤分享作票價優惠，又如港鐵與政府計算可加可減機制時，以運輸業實質工資指數計算，而非現時的名義工資指數，社會怨氣定會減少。

馬時亨不滿現時當公職經常被人針對，那是因為對公職人員的誠信、熱忱等要求提升，加上資訊發達，公職人員的言行容易被監察。誠然，應付複雜的社會環境，公職人員的壓力會更大，擔任港鐵主席的職務更不可小看。尤其是港鐵經歷四十年發展，由十數個站的鐵路，變成支配每天550萬人次通勤的運輸網絡，加上住宅、商業、零售業務，還要掌管海外業務，聘任1.7萬名員工。責任愈大，能力愈大。

猶記得2015年馬時亨獲委任為港鐵主席時，他宣布首要任務是「確保港鐵繼續為香港巿民提供卓越的交通服務，並完成目前手頭上的四個鐵路項目，將社區更好地連繫起來」。三年多過去，港鐵縱然在大部份時間維持高效服務，但幾宗信號故障癱瘓香港，加上沙中線工程失誤，社會對港鐵大失信心，港鐵表現有違他的承諾。尤有甚者，馬時亨的傲慢，玩弄市民的心態，久未散去。

他的「OK論」就是例子。當時公眾的憤怒源自他的輕佻，無視公眾對高鐵隱瞞事故、管理混亂原因的知情權。事後他道歉了，如今卻重提舊事，並斟酌出處搞錯，抱怨意思被移花接木，澄清評論高鐵而非沙中線，令人摸不着頭腦。他懷怨在心，似乎表示當天的道歉言不由衷，更讓外界感覺他心胸窄，毫無主席之風。

馬時亨卸任在即，港人對他無甚期望，只是寄望前線員工在新領導層督導下，徹底整治亂局，政府必須回購港鐵，並把業務重心回歸本地車務，挽回港人信心，擦亮四十年的品牌。