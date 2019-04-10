【佔中九子．判刑】鍾耀華求情稱願接受刑罰　著官理解市民的堅持

另一名因參與佔中運動，而成為「佔中九子」的學生代表鍾耀華，在律師其求情時，並未有交待個人的背景，他亦表明願接受判刑，及為他曾作的行為付出代價，鍾亦親自在庭上發言，並稱法官要知的，是香港市民堅持的原因。

鍾耀華求情時稱，法官需要知道的，是每位願把自己的生命投放在香港的市民，及他們堅持的原因。（張浩維攝）

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求情無交待個人背景

鍾耀華透過資深大律師戴啟思指，法庭不必慮其個人背景量刑，他願接受判刑並指這是為自己所行付出代價。鍾其後親自發言，直說沒有什麼需要求情。他稱現被控的是所有珍重香港的人，法官需要知道的，是每位願把自己的生命投放在香港的市民，及他們堅持的原因。他稱，要知道政治經濟裏的權力勾結合謀，找出著力點，鍥而不捨地敲打。無論身份如何，大家首先是個人，有責任行出去親自感受世情。

被控的是所有參與雨傘運動的人

鍾耀華在其求情信中寫到：「我沒有甚麼需要陳情。現在控告的，並不是第七被告，或者第一、二、三、四、五、六、八、九被告。控告的，是所有參與過雨傘運動的人，是所有珍重香港的人。」

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），每人均有一或兩項妨礙罪成（詳見圖輯）。

案件編號：DCCC480/2017