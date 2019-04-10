運房局花近百萬經營Facebook、Instagram　有影片觀看次數僅57次

近年政府多個部分都設社交平台帳戶，運輸及房局屋亦於去年設Facebook專頁及Instagram帳戶。立法會今日（10日）就運輸議題召開財務委員會特別會議，公民黨立法會議員譚文豪關注運房局於使用社交平台上的開支，提到局方花近百萬元經營兩個社交媒體專頁，但當中有影片的觀看次數只有57次，互動次數僅有5次，要求當局檢討宣傳成效，又笑言：「分分鐘都係你哋裏面做嘢嘅人睇（專頁影片）」。

譚文豪質疑運房局使用社交媒體的成效。（資料圖片）

早前運房局書面回覆譚文豪時指，去年5月開設局方的Facebook及Instagram專頁，連同更新內容，開支達97.5萬元。運房局指，設社交媒體專頁，旨在加強與公眾的互動和增加訊息的覆蓋率，以推廣訊息和宣傳活動。

譚文豪當時又問及，過去一年中，首三名最受歡迎，及最後三名不受歡迎的影片。根據運房局回覆，局方Facebook專頁「運房點線面」，最不受歡迎的影片為「公共交通費用補貼計劃－登記指定車船票篇」，接觸用戶人數只有92人，帖子點擊次數為39次，觀看次數僅57次，互動次數更只有5次。

「登記指定車船票篇－港九小輪假日來回票登記步驟」的觀看次數仍然只有60次。（Facebook截圖）

記者今日再觀看該影片時，發現觀看次數升至4,085次，有18個「讚好」，不過排名「尾二」的「登記指定車船票篇－港九小輪假日來回票登記步驟」，觀看次數仍然只有60次。兩條影片都大約於4個月前上載。另外，專頁有5,618人讚好，而Instagram帳戶則有425名追蹤者。

譚文豪今日於立法會上，再度批評花近百萬元設立專頁，但效果成疑，諷刺道：「成效非常犀利」，促請當局檢討。他又笑言：「分分鐘都係你哋裏面做嘢嘅人睇（專頁影片）」。

根據運房局資料，Facebook專頁最受歡迎的影片為「運房局局長過去一年的工作」，互動次數120次，觀看次數為3,031。專頁共發放了84條影片，局方指會不時檢討 這些網上平台的成效，而專頁以外判形式管理。