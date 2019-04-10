【校園天地】興德學校校監湯修齊：請還興德平靜教育空間

本人自去年八月底臨危受命，成為興德學校的校監，重組興德學校法團校董會，邀請專業的教育界人士為校董，目的只有一個，協助學校的行政事務及學與教重回正軌，還孩子一個平靜的教育空間。 撰文：興德小學校監湯修齊

興德小學校監湯修齊。（鄧穎琳攝）

感謝興德學校全體教職員為了學生的學習，學校持續的發展，在本學年制定了新的學校發展計劃，並按計劃一步一步推行，雖不能說在短短一個學期內，便有很顯著的成效，但是我感受到各位對學校的愛，謝謝您們。

可惜學校不斷收到「匿名」的投訴信，內容有關於學生事務，有關於行政安排的，林林總總。每當收到投訴信時，我第一時間都會勉勵您們反省學校是否有所不足，程序或行政安排是否有改善空間，從中我看到您們盡心及努力去改善問題。

遺憾的是，投訴者似乎對您們所付出的努力視若無睹，反之，投訴變本加厲，內容失實、惡意中傷。同時，投訴信已不是寄往法團校董會或教育局，而是直接寄往不同的傳媒機構，顯而易見，投訴者的目的不是改善學校，而是只想將事情交予外界不公平地公審。

興德學校法團校董會宣布委任賴子文為興德學校校長，由2019年9月1日起生效。(資料圖片)

小學階段是孩子們學習的黃金時期，學校是培育孩子的地方，一個寧靜，愉快的校園環境對孩子學習至為重要。 興德學校校監湯修齊

我明白、了解您們因為這持續不斷的投訴而疲於奔命，既要向校董會撰寫報告，又害怕明天會否在報章或電視新聞上「看到自己」，這不單對您們個人造成巨大的精神壓力，相信對各位的家庭亦造成莫大的困擾。

我無法猜度投訴者的目的及意圖，我亦無法阻止投訴者的行為，我唯一可以做的，或我作為校監必須要做的，就是希望能藉著這封公開信，衷心表達我對您們在這艱難的時期，仍緊守崗位，為學生、為學校而付出的努力的敬意，及致以最真誠的感謝！近日教育界乃多事之秋，教師們承受了不少的壓力，相信您們更甚，我希望透過以公開信的形式，為您們打氣，希望興德的同事們，能感受到我與一眾校董的心意！

小學階段是孩子們學習的黃金時期，學校是培育孩子的地方，一個寧靜，愉快的校園環境對孩子學習至為重要，無謂的紛爭只會損害孩子的學習，我謹此期盼大眾還教師一個平靜的教學空間；還孩子一個寧靜、愉快的學習環境。

（內容由興德學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com