【沙中線】調查委員會5月6日重啟聆訊　至6月19日完結

港鐵沙中線醜聞風波仍未平息，行政長官林鄭月娥早前宣佈擴大調查委員會的職權範圍。行政署今日（10日）宣布，新一輪的聆訊將於下月6日重啟，屬初步聆訊。至於就調查研訊擴大的部分，聽取事實證據的聆訊將於下月27日開始至6月19日，聆訊將開放予公眾人士。

委員會於2月25日向行政長官提交中期報告，就其原來的職權範圍所涵蓋的事宜提交調查結果和建議。（資料圖片）

5月6日的初步聆訊將涵蓋調查委員就擴大的職權範圍，處理調查研訊的程序和時間表等事宜。任何人士如其行為是調查標的，而且可能受到批評，可向委員會申請由律師代表出席研訊程序。其他與調查標的有關的人士，若有意參與或由律師代表出席研訊程序，亦可向委員會提出申請。聆訊將於早上10時起開放予公眾人士，聆訊過程的視像和聲音會在聆訊室旁的聆訊轉播室和大堂同步播放。

初步聆訊過後，委員會計劃由5月27日至6月19日在上述聆訊室進行實質聆訊，就調查研訊擴大的部分，聽取事實證據。實質聆訊的日期、時間和其他相關資料，將在委員會的官方網頁公布並適時更新。聆訊將開放予公眾人士，聆訊過程的視像和聲音亦會在聆訊室旁的聆訊轉播室和大堂同步播放。

行政長官會同行政會議於2月19日公布批准調查委員會擴大職權範圍，即紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的建造工程，會調查與紥鐵工程或混凝土工程相關的任何問題、情況，包括但不限於任何未有為該等工程妥當地進行巡查、監督或備存文件紀錄的情況，以及未有為物料妥當測試並記錄的情況等，箇中原因及是否已採取糾正措施等。同時批准委員會延至8月底才交報告。