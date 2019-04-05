【沙中線】港鐵更新會展站沉降上限　過海段仍以2021年為通車目標

港鐵沙中線工程接連傳出醜聞，會展站地盤早前因有多個沉降監測點超標，一度暫停所有挖掘工程，直至去年9月復工。根據港鐵向灣仔區議會提交的最新文件指出，港鐵曾更新6個沉降監察點的預設暫時停工指標，其中3個的最新指標為90毫米、70毫米及50毫米。港鐵又指，現時仍預計沙中線「紅磡至金鐘段」維持於2021年通車。

港鐵向灣仔區議會提交的文件顯示，有6個沉降監察點的預設暫時停工指標，於去年底曾作更新。（資料圖片）

區議會文件指，2018年10月灣仔區議會發展、規劃及交通委員會會議後，曾就會展站6個沉降監察點的預設暫時停工指標，作出更新，當中3個位於會展站及西面連接隧道的水管監測點，截至2018年底，其最新預設指標分別為90毫米、70毫米及50毫米，當時的沉降幅度分別為3.7毫米、7.8毫米及8.4毫米。翻查港鐵去年10月向灣仔區議會提交的文件，則未有提及上述3個監測點。

至於另外3個路面監測點，位於會展站西面至金鐘站之連接隧道，截至去年底，其最新預設停工指標同為25毫米，沉降幅度則在去年11月完成路面重鋪後，數據為零。翻查去年8月的港鐵文件，當時的沉降幅度分別為68.9毫米、73.9毫米、84.1毫米，而設定指標為74毫米。

文件另指出，早前發現戰時炸彈的前灣仔游泳池工地、前港灣道體育館工地的挖掘工程已完成；至於近菲林明道工地的工程，團隊會繼續採用「監控式開挖」，並實施額外的預防措施，假如沉降監測數據達至工程設定指標，會採取適當跟進措施。港鐵又稱，沙中線「紅磡至金鐘段」仍維持以2021年為通車目標。