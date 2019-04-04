【沙中線】有鋼筋僅扭入5.3毫米　破最短紀錄　無露扭紋或涉剪筋

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良方法，直至上月中才全面恢復檢測。路政署今日（4日）公布最新檢驗結果，在18支鋼筋中，有12支扭入螺絲帽的長度未能達標，其中一支僅扭入5.3毫米，打破檢驗以來扭入最少的紀錄，而且更無扭紋外露，未知是否被剪短。由恢復檢驗至今，不達標率約30.3%。 根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多可外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。 有資深土木工程師表示，根據是次結果，相信涉及剪短鋼筋，「如果結果準確，就係剪咗」，不過具體情況需將涉事鋼筋扭出才可確認。他又稱，三成不達標的情況不理想，需要作加固工程，確保紅磡站安全。

港鐵上月中開始重新檢驗鋼筋。（資料圖片）

路政署今日公布18個檢測結果，發現在南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部、東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部、南北走廊C2區月台層板近西面連續牆頂部等，共有12支鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，其中最嚴重一支位於南北走廊C1區月台層板近西面連續牆頂部，僅扭入螺絲帽5.3毫米，惟沒有扭紋外露，或有被剪短之嫌。翻查資料，一支正常鋼筋應有10至11圈扭紋，而之前扭入最少、僅扭入9.5毫米的鋼筋，亦有9至10圈扭紋外露。

至於其餘11支不達標鋼筋，分別只扭入28.1毫米、33.2毫米、33.9毫米、36.1毫米、34.4毫米、35.9毫米、32.8毫米、36.4毫米、35.5毫米、34.6毫米、34.5毫米，各有1至3個扭紋外露不等。路政署至今公布了99支鋼筋的檢驗結果，累計30支未達標，不達標鋼筋比率為30.3%。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。