【新界東北】首階段工程收68公頃私人地　耗資111億

討論多時的新界東北發展計劃即將展開，據發展局資料顯示，當局預計前期及第一期工程會收回約53公頃私人土地，總收地成本約88億，並為289名合資格住戶發放約1,250萬元的搬遷津貼；另有15公頃私人土地將用作土地平整及基礎建設，所涉開支約23億。

新界東北新發展區涉及古洞北及粉嶺北，共逾700公頃土地。（梁鵬威攝）

發展局向立法會提交特別財委會書面回覆，提及地政總署將於今年度調派81名員工，負責收地及清拆行動。

新界東北新發展區工程討論逾10年。（梁鵬威攝） 局方提供的資料顯示，就古洞北／粉嶺北新發展區的前期及第一期工程，預計將收回約52公頃及1.1公頃私人農地和屋地，所涉及的收地成本，私人農地、屋地分別約75億和13億。 政府去年初放寬及加大特惠賠償，包括已登記寮屋住滿7年的住戶均可獲現金賠償。發展局預留約8,900萬元作為寮屋賠償，以及約289名合資格住戶發放約1,250萬元的搬遷津貼。

此外，發展區內約有15公頃的私人土地，將會用作前期及第一期的地盤平整和基礎設施工程，所涉及收地賠償等開支，合共約23億。另約0.36公頃的私人土地用作排污工程，牽涉開支約5,200萬。

至於棕地作業經營者，當局在首階段工程及地盤平整中，預留約4,800萬為合資格的營運者發放津貼。