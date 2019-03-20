【新界東北】立法會工務小組通過335億撥款　最快下半年收地動工

立法會工務小組委員會通過新界東北新發展區的前期工程撥款申請，涉及逾335億元，稍後會提交財委會審議，最快下半年收地動工。有立法會議員批評，政府無法在新發展區做到「耕住合一」，而上水寶石湖邨的單位數目，不足夠安置所有受影響居民，部分人要遷離原有社區。 發展局常任秘書長甯漢豪表示，仍在評估受影響居民的最終數量，會以所有人原區安置為目標，即使寶石湖邨不足以容納所有住戶，亦會安排他們入住北區其他新落成的公共屋邨。

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議員憂新發展區未能做到「耕住合一」

工務小組今早（20日）開會審議粉嶺北、古洞北的前期工程撥款，最後18票贊成、7票反對下，獲通過約336億元的撥款申請，稍後會轉交財委會審議。相關工程預計在下半年展開，包括平整古洞北及粉嶺北土地、興建石湖墟淨水設施、特設現金津貼及遷移警察設施，料共可提供約7萬個單位，首批居民在2023年入伙。

議員朱凱廸在會上提出臨時動議，指政府改變警察設施規劃，騰出4幅用地作其他用途，要求將相關土地撥予受影響居民集體搬遷，維持耕作生活，但其建議遭小組否決。新民主同盟范國威表示，政府安排受影響農戶在古洞南農業園重置農地，但未如理想，因為新發展區始終未能做到「耕住合一」。

他亦質疑，政府未能讓全部受影響居民在原區安置，因為可作安置的寶石湖邨單位數量根本難以遷入全部居民。甯漢豪回應稱，當局仍在評估最終受影響的居民數目，若然申請組合真的與寶石湖邨的間隔不相配，會安排他們入住北區其他即將落成的公共屋邨，或入住現有的公屋翻新單位。