【新界東北】粉嶺北安置方案賠120萬有伏？　村民：根本係陷阱

新界東北發展項目如箭在弦，預計4月26日便會在立法會財委員通過撥款。惟發展局於去年5月10日提出的「補償及安置安排擬議加強措施」（510方案）遭到粉嶺北村民的反對，認為方案並沒回應村民的訴求。村民昨晚與發展局及地政處的官員開會，討論安置問題。受新界東北發展項目影響的粉嶺北馬屎埔村、石湖新村及天平山村村民在會議上表示，他們只有簡單要求：「先安置，後動工」、「合理安置，合理賠償」以及「原區安置」，希望有關部門能正視。 攝影：黃桂桂

「犧牲我哋嘅小我去成就東北發展，但政府就設一重又一重嘅關卡為難我哋！」有村民在昨晚的會議上表示，早前有政府前線工作人員落村，催促村民盡快遞交收地安置申請文件時，不但態度惡劣，更語帶恐嚇：「佢哋話如果我哋唔交表，第時寶石湖（上水安置公屋）都未必有份」、「寶石湖邨唔係畀你哋㗎，你哋死咗條心啦！」形容事件引起村民不安。

發展局首席助理秘書長林智文民承認與前線人員溝通不足，並無意「恐嚇」村民。強調會繼續與村民溝通，以確保為合資格的受影響人士提供適合的安置方案。

發展局首席助理秘書長林智文民承認與前線人員溝通不足，並無意「恐嚇」村民。

地政處清拆組高級經理/清拆（清拆總部）彭德源指，510方案主要提供數個安置方法，如村民已於2014年做凍結登記或提供年期證明文件，並居住於已登記為住用構築物的寮屋，可選擇入住需資產入息審查的公屋。而第一期及已申請自願提前遷出的村民如不欲入住公屋，又在構築物內居住滿七年，可免入息審查入住位於粉嶺百和路的專用安置房屋，村民可租可買，而政府亦會為有需要人士提供租金援助。專用安置房屋預計於2023/24年建成，期間市民可先入住一次性過渡房屋。對以上兩個方案都不滿意的村民，可選擇120萬的核準特惠津貼。

石湖新村村民林先生斥政府「20年嚟冇一套完善嘅安置方案，根本冇理過村民。」村民原本要求「拆屋賠屋，拆村賠村」，政府未能滿足，「咁都算，你畀百和路我哋，我都接受，但你起碼話我知百和路嘅專用安置房屋起完係咩樣，單位有幾大，幾多錢，我咩都唔知點揀？政府係剝削市民知情權！」

馬屎埔村的村民陳伯則批評，「政府提出的120萬補償方案根本係一個陷阱！好多村民以為真係可以拎120萬，但佢哋都畀政府誤導。」根據資料顯示，補償方案是根據寮屋的年期及面積計算，只有該寮屋面積達1100平方呎，以及住滿31年，方能賠足120萬，惟大部分寮屋只有約400平方呎，即大部分住戶只能獲得48萬賠償金。