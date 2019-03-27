【新界東北】政府堅拒農地耕住合一　區晞旻：農業只會不斷萎縮

古洞北和粉嶺北新發展區將於今年下半年展開收地及清拆工作，但受影響農戶安置問題仍未解決，「耕住合一」的訴求也因「土地問題」而被忽視。 有受發展影響的農戶今日（27日）與政府代表開會，問及以「保留耕住合一」取代「上公屋」為何不可？政府沒有正面回應，僅建議農戶考慮租用特殊復耕計劃的復耕土地或農業園農地。粉嶺北馬屎埔村民區晞旻直斥政府拒絕溝通，認為「耕住合一」若無法保留，只會「整死農夫，香港農業只會進一步萎縮、消失」。

政府在今年初向今年內要離場的30戶農民提出特殊復耕計劃，預留18幅（10幅官地及8幅私人農地）、合共約5.4公頃的土地供農民租地復耕。（資料圖片）

冀農業園可耕住合一 省卻公屋壓力

受影響農戶過往一直要求保留「耕住合一」的田園生活，但訴求未能在政府安置方案中反映。政府在今年初向今年內要離場的30戶農民提出特殊復耕計劃，預留18幅（10幅官地及8幅私人農地）、合共約5.4公頃的土地供農民租地復耕；又在第一期農業園安置因新界東北新市鎮工程被迫遷的農戶租用，但兩個方案均沒有預留土地供農民「耕住合一」，農業園僅向租戶提供約15平方米的臨時性住宿設施作短暫休息，而非家庭式住所。

由粉嶺北及古洞農民組成的受發展影響漁農戶聯會今日下午與發展局首席助理秘書長（規劃及地政）林智文會面，約30名農戶出席，希望局方正視農民「耕住合一」的需要。粉嶺北馬屎埔村民區晞旻會後表示，農夫多年來都是家庭式經營農田，「人、屋、田」缺一不可，需要長時間打理，「耕住合一」是基本要求，局方卻堅持把「耕種」及「居住」問題分開處理，並不斷以「土地問題」拒絕「耕住合一」的訴求。

區晞旻認為，「耕住合一」若無法保留，只會「整死農夫，香港農業只會進一步萎縮、消失」。（勞敏儀攝）

區表示，在會上問及在農地上興建住屋，為政府節省更多公屋單位，質疑「耕住合一」為何不可？林智文沒有正面回應，建議受影響農戶考慮租用特殊復耕計劃提出的18幅復耕土地，將優先供受影響菜農及花農租用，其次是果農及畜牧戶。

區晞旻指，新界東北發展前期及第一期工程，預料有約30名農戶受影響，整個發展預料受影響農戶達100人，但強調沒有「耕住合一」，農戶不會接受任何方案，也不會視察復耕土地。她形容，香港農業政策是失敗政策，「不會解決問題，只會製造問題」，硬推農業園，卻無助解決逾3,000公頃的農地長年荒廢問題。她認為，新農業政策下，只會「整死農夫，無耕住合一都生存唔到，香港農業只會進一步萎縮、消失」。