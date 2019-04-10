Uber委託港大民研：近兩成受訪者不滿的士服務　15%指質素下降

網上叫車平台Uber日前委託香港大學民意研究計劃，了解本港居民對個人化點對點交通服務的滿意程度。結果顯示，有84%受訪者對Uber服務感滿意，而對的士服務感滿意則佔43%。 同時，有64%受訪者認為過去一年的士服務質素沒有變化；74%受訪者認為政府應將Uber合法化並作出監管。

Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin（右）表示，冀政府能著眼於智慧出行，讓香港市民有更多交通選擇。（陳晶琦攝）

Uber委託香港大學民意研究計劃於今年3月25日至27日期間，以電話訪問形式訪問了515位18歲或以上香港居民，了解他們對個人化點對點交通服務滿意度，包括搭乘的士以及Uber的滿意度。

調查結果顯示，515位受訪者中，93%受訪者過去4年曾搭乘的士，當中有43%受訪者對服務感滿意，不滿則佔17%。

同時，當中64%受訪者認為的士服務與過去一年相比沒有任何改變，僅有11%受訪者認為的士服務有改善，15%受訪者則感的士服務質素下降。

有64%受訪者認為過去一年的士服務質素沒有變化。（資料圖片／羅君豪攝）

受訪者評分 對Uber滿意度高於的士

至於搭乘Uber方面，508位受訪者中，29%受訪者過去4年曾使用Uber服務，當中對Uber感滿意的佔84%，不滿則佔5%。

倘以平均量值，即以1分最低、5分最高來比較市民對的士及Uber服務的滿意度。Uber的平均量值為4.1，比的士所得的3.3為高達0.8。香港大學民意研究計劃總監鍾庭耀表示，一般而言平均量值若有0.5差距，已相等有一級滿意度差距。

另外，結果亦顯示74%受訪者認為政府應將Uber合法化，並作出監管，以解決社會一直以來對網上叫車平台的爭議。

指每日都有的士司機加入Uber Flash

Uber上月5日推出新叫車服務「Uber Flash」，與本地的士合作，市民於應用程式點選「Flash」便能成功配對的士或UberX的私家車輛。Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin表示，新叫車服務推出至今，已累積18萬行程請求，又指每日均有的士司機加入參與計劃。Emilie Potvin續指，政府積極發展智慧城市，冀能著眼於智慧出行，讓Uber提供更多交通選擇。