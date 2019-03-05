Uber與的士行合作觸礁內幕　疑「世叔伯」施壓　車行少東褪軚

網約車平台Uber原訂今日（5日）與合作伙伴天誠汽車集團有限公司召開記者會，共同宣布推出「Uber Flash」召喚的士服務，惟車行突「縮沙」缺席記招兼取消與Uber合作，峰迴路轉的「劇情」令人意外。 對於今次Uber和的士業界世紀合作觸礁收場，《香港01》綜合多位的士業內人士消息指，今次天誠與Uber斬纜，莫過於業內人士軟硬兼施「發功」。據悉，天誠是老牌的士行，現在由第二代成員打理，疑少東不堪蒙受行內「世叔伯」指責他和Uber合作「敗壞家聲」等壓力與指摘，加上有人「溫馨提示」倘與Uber為伍或須承受法律風險，且早前逾8成的士團體高調聯署抗議白牌車「展示實力」，終令今次合作夭折。

Uber與天誠車行合作計劃觸礁。(洪嘉徽攝)

的士業一向視Uber為「死對頭」，不滿打爛司機「飯碗」，甚至將的士牌價下跌歸咎Uber搶爛市；但在香港業務不斷碰壁的Uber，則願意伸出友誼之手，冀與的士業尋求合作空間，可以合法經營。直至上周四（2月28日），Uber向傳媒發出採訪通知，透露將推出與的士業界合作的「Uber Flash」服務，即可在程式中召喚的士，是次合作夥伴為天誠汽車集團有限公司，並預告今日聯同天誠業務持有人劉偉堅一同介紹服務。



的士業曾開緊急大會商議



當大家以為Uber與的士業界踏上破冰之路、世上「無永遠敵人」之時，一向致力打擊白牌車、視Uber如死敵的大部分的士業內人士，對天誠與Uber合作感到十分憤怒，強調業界必須「與Uber劃清界線」，並於翌日（3月1日）召開緊急會議，要求天誠出來解說。

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在Uber記者會於3月5日前夕，的士業界在3月4日已按耐不住「做嘢」，順道展示實力，當日逾38個的士團體聯署抗議相關合作計劃，批評天誠等同「漢奸」；近30名業內代表更帶同約800宗市民乘搭Uber的「罪證」，到北角海關總部要求海關調查並執法。



據悉原訂合作商議好幾個月



到了今日，飽受壓力的天誠最終「甩底」，缺席Uber的記者會，全場僅得Uber代表唱獨腳戲，交代新服務詳情，場面尷尬。據了解，Uber昨晚已知悉天誠會缺席，而雙方對原訂的合作商議了好幾個月。

對於天誠臨時「縮沙」原因，綜合多位業內人士向《香港01》分析指，天誠應受了不少壓力，指出有業內人士與天誠曾進行「游說」，解釋倘參與Uber或有一定法律風險存在，曉以大義；另外，亦業界人士群情洶湧高調抗議，向天誠以硬功施壓，強調「有8、9成(的士)團體都對合作不滿」，若天誠堅持和Uber合作亦與業界為敵。

同時，天誠負責人更要面對來自「世叔伯」的壓力，有業內人士說，天誠是老牌車行，現時由家族第二代即劉偉堅打理，其父親是業內「開山」一代、屬老行尊，今次新一代打算與Uber破天荒合作，備受「敗壞家聲」的嚴厲指摘。而據天誠向的士業透露與Uber取消合作原因，當中承認是受到業內不少反對聲。



有業內人士強調，若知道司機參與任何違法行為，不會租車與對方。天誠是香港的士小巴商總會會員，有該會人士指，根據會章，若有任何會員損害總會聲譽，都有機會被除名，如今天誠不再與Uber合作，料一切相安無事。因此，對於天誠最終與Uber取消合作，有的士業人士認為是好事並樂見。