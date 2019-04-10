【麻疹爆發】再多3人中招　31歲染病男子曾到奧海城冒險樂園

衞生防護中心再公布三宗新增麻疹個案，累計個案增至65宗，新增個案分別為2歲女童、31歲男子及一名於機場工任職乘客服務主管的24歲男子。24歲男子在機場1號客運大樓7樓和2號客運大樓5樓工作，潛伏期曾到日本；而31歲男子曾在潛伏期到台灣，傳染期間曾到奧海城冒險樂園，三人的麻疹疫苗接種記錄為不詳。

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24歲男子潛伏期內曾前往日本

衞生防護中心今日再公布3宗麻疹個案，首宗個案涉及一名24歲香港男子，任職乘客服務主管，在機場1號客運大樓7樓和2號客運大樓5樓工作。他於3月31日開始發燒，並於4月3日開始出疹，他於4月2日向一名私家醫生求醫，並於4月3日到伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受治療。

其呼吸道樣本經檢測後，證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，現已出院，他報稱曾接種麻疹疫苗。他於潛伏期內(3月18至23日)曾前往日本，但病毒傳染期內則沒有外遊。其家居接觸者為母親及女朋友。

2歲女童3月29日發燒 潛伏期間無外遊

第二宗個案涉及一名兩歲香港女童，過往健康良好，於3月29日開始發燒，於4月6日開始出疹。她於4月3日及6日向私家醫生求醫，並於4月7日到瑪麗醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後，證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，仍然留院，她報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期內均沒有外遊。其家居接觸者為父、母、5歲姐姐及家傭。

31歲男子傳染期內曾到奧海城冒險樂園

第三宗個案涉及一名31歲香港男子，過往健康良好，於4月1日開始發燒，於4月3日開始出疹，他同日到香港浸信會醫院求診，並轉到伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受治療。

其呼吸道樣本經檢測後，證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，現已出院，報稱曾接種麻疹疫苗。他於潛伏期內(3月15至17日)曾前往台灣，但病毒傳染期內則沒有外遊，病人於傳染期曾到奧海城冒險樂園。其家居接觸者為母親、太太、5歲及6歲女兒、家傭。