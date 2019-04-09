【麻疹爆發】政助變議員　陳凱欣斥政府掉以輕心　錯過預防時機

麻疹繼續襲港，至今（9日）累計62宗。在上屆政府任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣，批評政府早前掉以輕心，錯過可預防疫情擴散的時機，要求政府提升防控措施。對於部分家長崇尚自然療法，她以子女為例，稱一次子女發燒，幸好及時求醫，才發現原來子女並非一般傷風感冒，而是患上猩紅熱，坦言她相信醫學有根有據。

陳凱欣批評政府早前掉以輕心，錯過可預防疫情擴散的時機，要求政府提升防控措施。 （鄭翠碧攝）

首宗孕婦感染 陳凱欣：係社區感染

自麻疹爆發以來，昨天（8日）出現首宗孕婦感染個案，屬於高危的麻疹病人，容易出現併發症。陳凱欣認為，這個個案反映政府不能再對疫情掉以輕心，「之前叫人打晒兩針就唔使驚，但呢個個案打晒兩針，無去過機場，無外遊，只係去做產檢，一定係社區感染！」

她批評政府已錯過可預防疫情擴散的時機，有關注射疫苗的資訊亦混亂，她相信今年的麻疹宗數必定再創新高，要求政府提升防控措施，並再三強調市民需配戴口罩及注重個人衞生。

今年首名感染麻疹的孕婦，曾到元朗容鳳書母嬰健康院。（鄧穎琳攝）

借子女發燒證患猩紅熱 籲勿「反疫苗」

現時全球都有「反疫苗」浪潮及崇尚自然療法的家長，陳凱欣坦言她相信醫學是有根據的。她提到有一次子女發燒，她立刻帶他們看醫生，發現原來子女並非一般傷風感冒，而是患上猩紅熱。她笑指即使如她一樣，曾任醫療新聞記者及報道過有關疾病，當身邊人染病時，亦不能準確分辨，「醫生話好彩睇得早，如果唔係好多小朋友要在喉嚨開個窿放啲痰出嚟，就會有疤。」她認為醫學有科學認證，值得信任。

她亦指出，曾有明星發放反疫苗錄音，引來很大迴響，認為為了應對不實資訊，政府也需加快回應速度，以創新方法回應，包括善用網上平台，「隨時可以錄錄音發放給傳媒，唔使一定開記者會，唔使我哋每次問佢，都只係叫我哋等睇記者會。如果讓錯誤消息包攬（意指佔據）主流訊息，想去拗返就好難。」

陳凱欣稱，她早前印製一些有關麻疹的單張到社區派發。 （鄭翠碧攝）

倡學澳門應對流感高峰

對於季節性流感，她認為政府可仿傚澳門的做法，在急症室旁邊加開流感診所或流感車，作為分流，並資助私家醫生提供夜診服務，以舒緩急症室的擠迫情況。她並提出，若政府擔心在幼稚園推行到校打針，難以控制幼兒，可考慮同時邀請家長到校與其子女一起打針，既可控制小朋友的情緒，亦可為家長接種疫苗。

另外，醫務委員會上周否決了放寬海外醫生實習期的四個方案，陳凱欣認為問題在於投票機制。她稱個人較贊成方案一，即海外醫生在醫管局、衞生署、兩間大學工作滿三年便可毋須實習，原因是與現行制度較為相似，相信分歧較小，較大機會獲得通過，可以避免繼續爭拗而浪費時間。她期望醫委會盡快再討論有關議題，並更改投票方法，及公開記名投票。她亦指，醫委會長遠可考慮增加非業界委員。

對於長者醫療券，她反對政府把視光服務申領金額「封頂」，強調政府不應針對某一界別，而應加強監管業界害群之馬，如設立扣分制、取消申領醫療券資格等，她並認為政府應增加醫療券金額。