【醫委會】下月再議放寬海外醫生實習方案　劉允怡：將提明票表決

醫委會早前否決放寬海外專科醫生實習期方案，惹來社會熱議，坊間亦要求醫委會盡快召開會議討論有關議題。醫委會主席劉允怡昨日（10日）公布，稱鑑於事件的重要性，將會在下月8日的會議上，動議根據會議常規第19(4)條，讓醫委會再次考慮有關事宜，並以委員同意的投票方法進行表決。 醫委會主席劉允怡自否決方案後一直未有正面回應事件，今（11日）首次開腔回應。他表示，至今已與多個委員討論，已決定下次會議會用明票投票，「因為要對公眾負責。」他又明言會錄下反對動用明票的聲音。劉允怡又稱，對上一次方案不被通過，「做法都係按照法律顧問建議…點解我要負責任呢？」

醫委會早前否決放寬海外專科醫生實習期方案，惹來社會熱議。（資料圖片）

醫委會主席劉允怡指，過去一直未有回應事件，是因為在背後「做好多功夫」；又指坊間的批評不值得反駁，形容如何能夠改善情況才是最重要。他稱，已接觸到不同的持份者、委員，所以昨晚（10日）才提出暫停執行會議常規第16(1)條（暫時擱置6個月內不得就同一議題進行討論及表決的限制）。他又透露，相信有關決定獲最少三分之二委員支持。

劉允怡又指，下次會議主要會討論放寬海外醫生實習的方案，其他方案如無迫切性會退後到再下一次會議。他預料，下次會議的開會時間會相當長，因為「要做好多決定」，包括以投票決定投票方案。

劉允怡稱非由他提出暗票表決

有意見認為，醫委會早前以獨立投票方法就四個方案決議，並用暗票投票，做法並不恰當。劉允怡回應稱，目前已有更好的投票方案，但未能透露。他又提到上一次是有一委員建議用暗票表決，但強調並非自己提出。他指在下月會議中，將會主動提出用明票表決，「因為要對公眾負責。」他又明言，屆時會錄下反對動用明票的聲音。

劉允怡又提到，四個方案都被推翻是「意料之外」，因為四個方案之間只有「好少差別」，而各委員也早已有共識。惟他重申投票機制無問題，「四個方案拎出嚟，表現到每個人意願，法律上係無錯。」其後他在另一個電台節目中又直言，方案不被通過，自己並無責任：「做法都係按照法律顧問建議…點解我要負責任呢？」

香港醫學會副會長、醫委會委員林哲玄今早亦有在電台節目上指，「只要能夠盡快討論，任何方法都無所謂。」他說上次投票方法的確並不理想，建議下次可以考慮使用多輪投票方法，集中票源；他又認為距離下次開會尚有大半個月時間，「可以討論多少少先投票。」