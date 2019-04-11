陳帆指公屋輪候數年內不會大幅改善　公屋聯會：極度失望

現時公屋輪候時間冗長，一般家庭要輪候平均5.5年，長者則要2.9年。運輸及房屋局局陳帆昨日（10日）於立法會財務委員會特別會議中指出，現時輪候者眾多，加上土地不足，相信未來數年的情況不會有大幅改善。 公屋聯會今日(11日)回應時指出，對上述說法極度失望，更預測今年的平均輪候時間，或會突破6年，距離「三年上樓」承諾目標將超出一倍，情況令人憂慮。 聯會又指，現屆政府對過渡性房屋的承擔仍然不足，只處於起步階段，期望政府善用更多閒置土地，並研究實施租金津貼及租務管制。

運房局局陳帆昨日（10日）於立法會財務委員會特別會議中指出，現時公屋輪候冊冗長，相信未來數年的情況不會有大幅改善。（資料圖片）

憂今年平均輪候時間升至6年或以上

公屋聯會指出，現時公屋輪候的情況，一再偏離「三年上樓」的承諾，對此表示極度失望。聯會又預測，今年平均輪候時間很大機會突破6年，距離承諾目標將超出一倍，而「三年上樓」的承諾，更變為只針對長者一人申請者，情況令人憂慮。

過渡性房屋數目仍然不足

聯會又指，雖然現屆政府對於過渡性房屋的承擔較上屆政府的多，但仍然不足夠，只處於起步階段。聯會期望，政府可善用更多閒置土地，令在今年內有更多項目得以落實推行，為公屋輪候者提供過渡房屋單位。

聯會又說，希望政府在今年的《施政報告》中，認真聆聽社會上就租金津貼及租務管制的訴求，並展開研究工作，為公屋供應短缺情況制定應變措施。